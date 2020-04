Mạng riêng ảo giúp thiết bị kết nối ưu tiên đến Facebook, Gmail, TikTok

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 12:50 PM (GMT+7)

Trong nhiều trường hợp, ngoài tính an toàn và bảo mật, VPN còn được sử dụng nhằm mục đích tăng tốc kết nối tới một dịch vụ cụ thể.

VPN (Virtual Private Network) - mạng riêng ảo là một công nghệ mạng giúp tạo kết nối mạng an toàn khi tham gia vào mạng công cộng như internet hoặc mạng riêng do một nhà cung cấp dịch vụ sở hữu. Các tập đoàn lớn, các cơ sở giáo dục và cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ VPN để cho phép người dùng từ xa kết nối an toàn đến mạng riêng của cơ quan mình. Trong nhiều trường hợp, ngoài tính an toàn và bảo mật, VPN còn được sử dụng nhằm mục đích tăng tốc kết nối tới một dịch vụ cụ thể.

Giải pháp này có thể cài đặt dễ dàng chỉ bằng 1 cú click, giúp truy cập với tốc độ được ưu tiên và được đảm bảo an toàn về bảo mật thông tin.

Lâu nay, dịch vụ VPN chủ yếu được các công ty quốc tế cung cấp. Nhưng giờ đây, đã có thêm nhà mạng Việt Nam chính thức nhảy vào cuộc chơi này với giải pháp "kết nối ưu tiên" FPT VPN. Theo nhà cung cấp, giải pháp này dựa trên công nghệ mạng riêng ảo, giúp người dùng duy trì truy cập internet với chất lượng tốt để học trực tuyến, tương tác từ xa, xem và truyền tải video qua các ứng dụng mạng xã hội phổ biến,...

Cụ thể, giải pháp FPT VPN có nhiều tính năng nổi bật như: Ưu tiên tốc độ truy xuất internet quốc tế so với các gói dịch vụ internet phổ thông, nâng cao chất lượng khi dùng dịch vụ đào tạo trực tuyến (Microsoft Teams, Cisco WebEx, Skype,...), nâng cao chất lượng khi dùng dịch vụ live-stream (Facebook, TikTok, BigoLive), nâng cao chất lượng khi dùng dịch vụ văn phòng online (Office 365, Gmail).

Theo nhà cung cấp, giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng của các phụ huynh, học sinh, sinh viên làm việc và học trực tuyến; kinh doanh, bán hàng online; chơi game online; live-stream,... Kết nối ưu tiên này được vận dụng bởi đội ngũ chuyên gia của nhà mạng FPT Telecom.

Trong khi những dịch vụ VPN quốc tế nổi tiếng như Hotspot Shield, ExpressVPN,... hầu hết đều có mức giá gần 13 USD/tháng (tương đương khoảng 300.000 đồng); thì FPT VPN có giá chỉ bằng một nửa là 149.000 đồng/tháng, hiện khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ với gói cước ưu đãi 100.000 đồng/tháng (áp dụng đến hết ngày 15/5).

