Lùi lịch tắt sóng 2G, 1,8 triệu thuê bao còn 30 ngày để "lên đời" 4G/5G

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT liên quan đến quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT. Với Thông tư này, thời điểm tắt sóng 2G đã được lùi lại một tháng, đến ngày 15/10/2024.

Một người dân ở vùng nông thôn đang trải nghiệm điện thoại HMD 105 4G, sau hàng chục năm sử dụng điện thoại 2G Only.

Trước đó, Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và 04/2024/TT-BTTTT quy định từ ngày 16/9/2024, các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn GSM trên băng tần 1 710 - 1.785MHz, 1.805 - 1.880MHz, 880 - 915MHz và 925 - 960MHz sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G Only. Ngoại lệ được áp dụng cho các thiết bị sử dụng mạng 2G Only cho mục đích truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị (M2M) hoặc tại các khu vực đặc biệt như Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2024, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đã giải thích lý do tại sao phải lùi thời hạn tắt sóng 2G. Theo đó, do ảnh hưởng của thiên tai và bão lũ, nhiều doanh nghiệp viễn thông kiến nghị với Bộ TT&TT lùi thời hạn tắt sóng 2G thêm một tháng để không làm gián đoạn liên lạc, đặc biệt trong bối cảnh vẫn còn khoảng 1,8 triệu thuê bao 2G Only chưa chuyển đổi (tính đến ngày 15/9/2024).

Quyết định ngưng thời hạn tắt sóng 2G không làm thay đổi mục tiêu chiến lược của Bộ TT&TT về việc dừng cung cấp dịch vụ 2G, mà chỉ nhằm xử lý tình huống khẩn cấp trước mắt, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân giữa lúc thiên tai diễn biến phức tạp. Ngoài ra, việc tạm hoãn này cũng sẽ giúp hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghệ, giúp giảm thiểu khó khăn trong việc tắt sóng 2G và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công nghệ di động tiên tiến hơn tại Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, HMD 105 4G là điện thoại phím bấm mới nhất chuẩn bị được tung ra thị trường phục vụ giai đoạn cao điểm này. Sản phẩm vừa có phím bấm tiện sử dụng cho người lớn tuổi, vừa hỗ trợ các tính năng thông minh qua mạng 4G như xem YouTube, Facebook,... Ngoài ra, HMD 105 4G còn có FM, tích hợp máy nghe nhạc MP3 và sử dụng cổng sạc USB Type-C cực kỳ tiện dụng,... mà giá chỉ 650.000 đồng.

Đây là lần đầu tiên HMD ra mắt sản phẩm mới của riêng mình, kế thừa những giá trị của Nokia. Khi về Việt Nam, HMD 105 4G sẽ làm phong phú thêm danh mục điện thoại của Nokia HMD, phục vụ người dùng Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi từ mạng 2G lên 4G, và đặc biệt là có thể sử dụng lâu dài bởi tính bền bỉ đã được khẳng định của thương hiệu.

