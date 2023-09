Lỗi máy tính khiến hơn 200 chuyến bay không thể cất cánh

Sự việc diễn ra vào ngày 5/9/2023 khiến tất cả các chuyến cất cánh do hãng hàng không Mỹ United Airlines lên kế hoạch đã bị đình chỉ tại Mỹ. Kết quả là, 211 chuyến bay bị kẹt trên đường băng cất cánh trong một giờ. Tất cả các máy bay sau đó đều có thể tiếp tục hành trình mà không bị gián đoạn.

United Airlines là nạn nhân của sự cố này.

Cơ quan giám sát hàng không Mỹ, Cục Hàng không Liên bang (FAA), đã nhanh chóng thông báo về tình hình bằng cách xác nhận rằng United Airlines thực sự đã yêu cầu tạm dừng cất cánh. FAA gọi sự cố này là “lỗi thiết bị”.

Thông qua thông cáo báo chí, United Airlines nói rõ rằng sự cố là do một bản cập nhật phần mềm đã gây ra tình trạng chậm lại nghiêm trọng trong hệ thống công nghệ của công ty. Điều này có nghĩa sự cố không phải từ một cuộc tấn công mạng. Đồng thời, United Airlines cũng không nêu tên phần mềm làm ngăn chặn tất cả các chuyến bay cất cánh trong 1 giờ.

United Airlines cho biết thêm rằng mọi thứ đều ổn sau khi công ty tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề công nghệ và các chuyến bay đã được nối lại vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, theo giờ Việt Nam. Công ty nói thêm rằng họ đã liên hệ với những du khách bị ảnh hưởng “để giúp họ đến đích nhanh nhất có thể”.

Sự cố khiến khách hàng của hơn 200 chuyến bay United Airlines bị trì hoãn.

Đây đã là lần thứ hai trong mùa hè này United Airlines trở thành nạn nhân của một sự cố máy tính. Tuần trước, công ty đã buộc phải tạm dừng một số chuyến bay đến hoặc đi từ Vương quốc Anh. Trong trường hợp sự cố trước đó, hàng trăm chuyến bay (bao gồm các công ty khác) đã bị hủy do vấn đề kiểm soát không lưu. Hàng nghìn hành khách mắc kẹt 48 giờ tại sân bay nước ngoài. Sự cố này đã làm gián đoạn sâu sắc hoạt động của hệ thống hàng không.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyến bay bị chặn trên mặt đất do lỗi máy tính. Năm 2013, hơn 1.000 chuyến bay của American Airlines đã bị hủy vì một lỗi làm tê liệt hệ thống đặt chỗ. Vài năm sau, vào năm 2016, hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ cũng buộc phải tạm dừng tất cả các chuyến bay của mình. Sự cố mất điện đã khiến hệ thống máy tính của Delta Airlines ở trạng thái ngoại tuyến. Cùng năm đó, công ty Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay nội địa do sự cố tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]