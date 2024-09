Lộ diện điểm hiệu suất khiến Pixel 9 và Galaxy S24 “hít khói” của A18 Pro

Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 16 với con chip A18 Pro mới, và những điểm chuẩn Benchmark đầu tiên đã chứng minh sức mạnh vượt trội của nó. Không chỉ bỏ xa các đối thủ smartphone Android, A18 Pro còn thể hiện hiệu năng ấn tượng khi so sánh với một số mẫu MacBook.

Chip A18 Pro trên dòng iPhone mang đến hiệu năng ấn tượng.

A18 Pro và các đối thủ smartphone

A18 Pro và Snapdragon 8 Gen 3 (Galaxy S24 Ultra): Kết quả Geekbench 6 cho thấy A18 Pro đạt điểm số đơn nhân và đa nhân vượt trội, lần lượt là 3.409 và 8.492, so với 2.238 và 6.417 của Snapdragon 8 Gen 3.

Điểm chuẩn giữa A18 Pro và Snapdragon 8 Gen 3.

A18 Pro và Tensor G4 (Pixel 9 Pro XL): Sự khác biệt còn rõ rệt hơn khi so sánh với Tensor G4 của ông lớn Google. Theo đó, A18 Pro nhanh hơn gần 50% so với Pixel 9 Pro XL trong các bài kiểm tra này, với điểm số lần lượt là 3.409 và 8.492 so với 1.974 và 4.749.

Điểm chuẩn giữa A18 Pro và Tensor G4.

A18 Pro đối đầu MacBook

A18 Pro và M1 (MacBook Air/Pro 2020): A18 Pro thậm chí còn vượt qua cả chip M1 trên MacBook Air và MacBook Pro 2020 về hiệu năng đơn nhân, khi đạt 3.409 điểm so với 2.340 điểm của M1. Tuy nhiên, điểm đa nhân của M1 vẫn cao hơn nhờ số lượng nhân xử lý nhiều hơn.

A18 Pro và MacBook M1.

A18 Pro và M3 Pro (MacBook Pro): Một lần nữa, A18 Pro thể hiện sức mạnh đơn nhân vượt trội so với M3 Pro MacBook Pro. Tuy nhiên, về hiệu năng đa nhân, M3 Pro vẫn chiếm ưu thế đáng kể.

A18 Pro và M4 (iPad Pro): Chip M4, vốn là chip xử lý dành cho máy tính bảng/laptop, nên có hiệu năng vượt trội hơn A18 Pro ở cả bài kiểm tra đơn nhân và đa nhân.

A18 Pro và M4.

Mặc dù điểm chuẩn không phải là tất cả, nhưng kết quả này cho thấy Apple tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua hiệu năng chip di động. A18 Pro hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà và mạnh mẽ cho người dùng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày và thậm chí cả các tác vụ nặng.

Tuy nhiên, Apple không dừng lại ở đó. Với các phiên bản chip M-series mới hơn như M4 Pro và M4 Max sắp ra mắt, người dùng có thể kỳ vọng hiệu năng trên các thiết bị MacBook và iPad Pro sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]