Lĩnh vực này đang tiêu thụ 40% năng lượng, chiếm 36% khí thải trên địa cầu

Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2023 do Bộ Xây dựng chủ trì thường niên. Với chủ đề “Phát triển công trình xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng: Cơ hội và thách thức”, sự kiện năm nay vừa thu hút hơn 1.000 nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đến tham dự.

Theo các chuyên gia, lĩnh vực công trình xây dựng hiện chiếm đến 40% tổng tiêu thụ năng lượng, 36% phát thải khí nhà kính toàn cầu. Các khó khăn trong việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm lượng phát thải carbon là một trong số lý do khiến Việt Nam hiện chỉ có khoảng 300 công trình xanh.

Xây dựng các công trình bằng vật liệu thân thiện với môi trường là một cách bền vững để bảo vệ Trái đất. (Ảnh minh họa: Business View Magazine)

Tham gia tại các phiên thảo luận có tập đoàn đến từ Pháp Saint-Gobain. Họ khẳng định sẵn sàng cung ứng các giải pháp vật liệu nhẹ hiệu suất cao về công năng, đồng thời giúp giảm phát thải carbon để đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và ngành xây dựng thúc đẩy xu hướng phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Liên quan đến giải pháp năng lượng, Saint-Gobain mang đến sự kiện giải pháp kính Low-E giảm 60% năng lượng vận hành hệ thống điều hòa không khí; giải pháp cách nhiệt bền vững bên trong công trình giúp giảm tới 40% phát thải gián tiếp do sưởi ấm và làm mát; hệ giải pháp cách nhiệt bên ngoài ETICS - hệ thống cách nhiệt bên ngoài tòa nhà giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho tòa nhà.

Bên cạnh đó, các giải pháp vật liệu giúp giảm phát thải CO 2 , thân thiện môi trường cũng được đại diện Saint-Gobain chia sẻ trong hội nghị như: Vữa tô nội thất gốc thạch cao giúp giảm 75% khí thải CO 2 so với vữa tô gốc xi măng; kính được sản xuất dựa trên nguyên liệu từ hydro giúp giảm 70% lượng khí CO 2 trực tiếp thải ra môi trường; bông thuỷ tinh với hàm lượng tái chế trung bình lên tới 59%.

"Các hệ giải pháp nhẹ cho khu vực tường trong của công trình giúp giảm 79% sự nóng lên của Trái đất, giảm 67% năng lượng sử dụng và giảm 81% nước sạch", Saint-Gobain khẳng định.

Saint-Gobain cung cấp các sản phẩm được đánh giá tác động môi trường LCA và công bố EPD. Hiện, Saint-Gobain có gần 1.500 sản phẩm và nhiều thương hiệu thực hiện công bố EPD như thương hiệu Weber, Gyproc, Vetrotech, Pam,…

Không chỉ mang đến các giải pháp vật liệu xanh cho thị trường, Saint-Gobain Việt Nam còn tập trung phát triển hệ sinh thái sản xuất và vận hành xanh, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 đã đề ra của tập đoàn này trên toàn cầu và tại Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]