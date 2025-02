Khoa học chứng minh “luộc trứng hoàn hảo nhất cần 32 phút”

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Naples Federico II (Ý) đã công bố một công thức khoa học để luộc trứng, giúp tạo ra những quả trứng với lòng trắng chắc và lòng đỏ mềm vừa phải. Về cơ bản, đây được xem là kết quả hoàn hảo nhất khi luộc trứng.

Để có một mẻ trứng luộc hoàn hảo không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Trước khi đi sâu vào nghiên cứu, chúng ta có thể gặp một số vấn đề phổ biến khi luộc trứng như “trứng luộc, cả lòng trắng và lòng đỏ đều quá cứng” hoặc “lòng đỏ vừa phải, nhưng lòng trắng quá mềm”. Nguyên nhân của những lỗi này là lòng trắng và lòng đỏ đông lại ở nhiệt độ khác nhau. Cụ thể, các nhà nghiên cứu cho biết lòng trắng trứng bắt đầu đông lại ở khoảng 85 độ C, trong khi lòng đỏ đông lại ở khoảng 65 độ C.

Để đạt được trạng thái lý tưởng này, cần phải luộc trứng trong hai nồi nước: một nồi nước sôi ở 100 độ C và một nồi nước ấm ở 30 độ C. Quy trình được khuyến nghị là đặt trứng vào nồi nước sôi trong 2 phút, sau đó chuyển sang nồi nước ấm sau 2 phút, và lặp lại quy trình này trong tổng thời gian 32 phút. Kết quả là lòng đỏ sẽ giữ ở nhiệt độ khoảng 67 độ C, tạo ra trứng luộc với “lòng trắng đông lại nhưng lòng đỏ không quá cứng”.

32 phút là thời gian cần thiết để có một quả trứng luộc hoàn hảo.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi nhiệt độ bên ngoài vỏ trứng thay đổi, nhiệt độ của lòng đỏ thường ổn định hơn so với lòng trắng. Điều này có nghĩa là việc luân phiên giữa nước sôi và nước ấm sẽ giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng cho lòng đỏ.

Ngoài công thức khoa học này, nếu cần luộc trứng nhanh, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản khuyên người dùng nên đun sôi trứng trong một lượng nước nhỏ, sau đó đun ở lửa vừa trong 4 phút, tắt bếp và đợi từ 3 đến 5 phút.

Quy trình thực hiện "rất công phu" đã được khoa học chứng minh.

Với những hướng dẫn này, hy vọng rằng người dùng có thể dễ dàng tạo ra những quả trứng luộc hoàn hảo cho bữa ăn của mình.