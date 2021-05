HOT: Người dùng đã có thể ẩn số lượt Like trên Facebook và Instagram

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Người dùng Instagram và Facebook giờ đây sẽ có thể ẩn số lượt thích công khai của họ.

Đây là một kết quả được các trang mạng xã hội này đưa ra sau khi thực hiện thử nghiệm mức ảnh hưởng của lượt thích đến tâm lý của người dùng. Cài đặt mới không chỉ bao gồm khả năng xóa số lượt thích trên các bài đăng mà còn ngăn chúng hiển thị trong dòng thời gian của mình.

Cuối cùng thì Facebook và Instagram đã cho phép người dùng ẩn số lượt like nếu muốn.

Công ty giải thích “Chúng tôi đã thử nghiệm ẩn số lượt thích để xem liệu nó có thể làm giảm trải nghiệm của mọi người trên Instagram hay không. Những gì chúng tôi nghe được từ mọi người và các chuyên gia là việc không nhìn thấy số lượt thích có lợi cho một số người và gây khó chịu cho những người khác, đặc biệt là vì mọi người sử dụng số lượt thích để hiểu những gì đang thịnh hành hoặc phổ biến, vì vậy chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người sự lựa chọn”.

Thử nghiệm đã bắt đầu cách đây một thời gian. Vào năm 2019, Instagram lần đầu tiên bắt đầu ẩn số lượt thích đối với một số người dùng, với thử nghiệm sau đó được mở rộng. Việc triển khai rộng hơn dự định diễn ra vào đầu năm nay sau đó đã được lùi lại, sau khi Instagram vô tình thêm tính năng này vào số lượng tài khoản của người dùng lớn hơn nhiều so với dự kiến. Sau đó, họ cho biết họ đã lên kế hoạch triển khai chính thức.

Với việc triển khai chung đang diễn ra, thật đơn giản để sử dụng. Đối với các bài đăng mới, người dùng có thể chọn “Hide Like and Video Counts on This Post” từ cài đặt nâng cao sau khi bạn đã chọn và chỉnh sửa ảnh hoặc video của mình. Bằng cách đó, khi nó được phát trực tiếp, nó sẽ không bao giờ hiển thị các chỉ số công khai cho nội dung đó.

Trong khi đó, đối với những ảnh và video hiện có mà người dùng đã chia sẻ, họ có thể ẩn hiệu suất của chúng theo cách nhấn nút “…” sẽ xuất hiện tùy chọn “Hide Like Count” mới ở đó.

Tùy chọn mới được thêm vào trong Instagram để ẩn số lượt like.

Để ẩn số lượt thích trong dòng thời gian nói chung, người dùng có thể vào Settings > Privacy > Posts sẽ thấy một cài đặt mới là Hide Like and View Counts. Việc nhấn vào nút điều khiển bên cạnh sẽ tắt khả năng hiển thị cho tất cả người dùng mà họ theo dõi trong dòng thời gian của mình. Tất nhiên, những người khác vẫn có thể chọn để xem các số lượng đó.

Cần lưu ý rằng những thay đổi không ảnh hưởng đến Stories cũng như các khu vực khác của Instagram và Facebook. Chúng sẽ vẫn có số lượt thích và số lượt xem.

Instagram cho biết hôm nay “Những gì một người muốn từ trải nghiệm Instagram của họ khác với trải nghiệm tiếp theo và nhu cầu của mọi người đang thay đổi. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các chuyên gia bên thứ ba để hiểu rõ hơn về cách trao quyền cho mọi người, xây dựng nhận thức về bản thân và hình thành trải nghiệm tích cực hơn trên Instagram”.

Trong khi đó, các tin đồn khác gần đây đã chỉ ra rằng Instagram cuối cùng có thể sắp cho phép đăng bài từ web, bao gồm trình duyệt trên máy tính để bàn, thay vì phải yêu cầu từ ứng dụng như trước đây.

