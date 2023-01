Hàng chục triệu người "dính bẫy" xem quảng cáo kiếm tiền của loạt ứng dụng

PhoneArena dẫn thông tin từ BleepingComputer cho biết, các nhà nghiên cứu bảo mật tại Dr. Web vừa công bố việc phát hiện nhiều ứng dụng trên Google Play yêu cầu người dùng xem quảng cáo để đổi lấy tiền thưởng.

Những ứng dụng này tự quảng cáo là ứng dụng chăm sóc sức khỏe, đếm bước chân, xây dựng thói quen tốt… hứa hẹn mang đến cho người dùng những phần thưởng ngẫu nhiên để duy trì hoạt động trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Dr. Web, phần thưởng có thể không được rút ra hoặc chỉ rút được một phần nhỏ sau khi người dùng phải xem một lượng lớn quảng cáo.

Thông báo xem quảng cáo để nhận tiền thưởng.

Thống kê cho thấy, các ứng dụng này đã được tải xuống hơn 20 triệu lần, đơn cử như:

- Lucky Step - Walking Tracker: 10 triệu lượt tải xuống.

- WalkingJoy: 5 triệu lượt tải xuống.

- Lucky Habit: Health tracker: 5 triệu lượt tải xuống.

Dr. Web cho biết, cả 3 ứng dụng đều giao tiếp với cùng một địa chỉ máy chủ từ xa. Để tăng “thu nhập”, ứng dụng buộc người dùng phải ngồi và xem hàng tá video quảng cáo. Người dùng sẽ không thể rút được tiền trước khi tích lũy được một lượng phần thưởng đáng kể.

Ngay cả sau khi người dùng đã xem một vòng quảng cáo, các ứng dụng thậm chí còn đẩy nhiều quảng cáo hơn nữa, được cho là để “đẩy nhanh” quá trình rút tiền.

Một số người dùng trên Google Play đã để lại các bài đánh giá nói rằng Lucky Step - Waling Tracker hoạt động như phần mềm quảng cáo, tải quảng cáo toàn màn hình khi vừa mở khóa, thậm chí ghi đè các cửa sổ đang hoạt động.

Một ứng dụng khác có chức năng tương tự là Wonder Time, hiện đã được tải xuống hơn 500.000 lần. Ứng dụng này hứa hẹn sẽ thưởng tiền thật khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau như cài đặt ứng dụng và trò chơi. Tuy nhiên, phần thưởng là rất nhỏ so với ngưỡng rút thu nhập tối thiểu do nhà phát triển đặt ra.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo một số ứng dụng ngụy trang dưới dạng trò chơi đầu tư trên Google Play, với hơn 450.000 lượt tải xuống. Cụ thể, dưới đây là các ứng dụng bạn nên gỡ bỏ khỏi điện thoại ngay lập tức:

- Golden Hunt: 100.000 lượt tải xuống.

- Reflector: 100.000 lượt tải xuống.

- Seven Golden Wolf blackjack: 100.000 lượt tải xuống.

- Unlimited Score: 50.000 lượt tải xuống.

- Big Decisions: 50.000 lượt tải xuống.

- Jewel Sea: 10.000 lượt tải xuống.

- Lux Fruits Game: 10.000 lượt tải xuống.

- Lucky Clover: 10.000 lượt tải xuống.

- King Blitz: 5.000 lượt tải xuống.

- Lucky Hammer: 1.000 lượt tải xuống.

Nếu đã lỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng lừa đảo nào trên điện thoại, bạn hãy gỡ chúng ngay lập tức, sau đó chạy phần mềm chống virus để xác định vị trí và xóa mọi phần còn lại.

