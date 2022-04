Hai smartphone Samsung Galaxy này nên được cập nhật ngay

Thứ Hai, ngày 11/04/2022 15:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Samsung vừa phát hành một bản cập nhật riêng cho Galaxy Note 20 và S20 nhằm cải thiện khả năng nhận dạng vân tay.

Trước đó không lâu, có khá nhiều người dùng Samsung Galaxy Note 20 và S20 than phiền về việc cảm biến vân tay hoạt động không ổn định sau khi cập nhật One UI 4.1. Do đó, nếu đang gặp vấn đề tương tự, người dùng chỉ cần cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Bản cập nhật hiện tại đã có sẵn ở hầu hết các quốc gia, việc bạn cần làm là truy cập vào Settings (cài đặt) - Biometrics and security (sinh trắc học và bảo mật) - More biometric settings (cài đặt bảo mật khác). Bản cập nhật có dung lượng khoảng 8 MB, và bạn cần khởi động lại thiết bị sau khi cập nhật.

Bên cạnh đó, điện thoại cũng có thể đã tự động tải về bản cập nhật trong nền. Bạn có thể xác thực việc này bằng cách kiểm tra phiên bản vân tay trên điện thoại, nếu số bản dựng là 6.0.0.4 hoặc 6.0.0.5 thì đây không phải là phiên bản mới nhất, vì dòng Galaxy S22 có phiên bản vân tay 6.0.0.8.

Nguồn: http://danviet.vn/hai-smartphone-samsung-galaxy-nay-nen-duoc-cap-nhat-ngay-502022114152115637.ht...Nguồn: http://danviet.vn/hai-smartphone-samsung-galaxy-nay-nen-duoc-cap-nhat-ngay-502022114152115637.htm