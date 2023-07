Hacker nổi tiếng nhất thế giới đã qua đời

Theo Gizmodo, Kevin Mitnick, từng được coi là tội phạm mạng bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ, đã qua đời ở tuổi 59. Ông đã ra đi vào ngày 16/7, sau 14 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

KnowBe4, một công ty tư vấn an ninh mạng mà Mitnick sở hữu một phần, cũng đã công bố xác nhận sự ra đi của ông, công ty chia sẻ: “Kevin sẽ luôn là hacker nổi tiếng nhất thế giới. Ông được biết đến với trí thông minh, sự hài hước và kỹ năng phi thường về công nghệ”.

Chân dung Kevin Mitnick, hacker nổi tiếng nhất thế giới.

Là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng hacker đời đầu, Mitnick được nhớ đến với một loạt những phi vụ vi phạm an ninh mạng trong thập niên 80 – 90. Những cuộc tấn công lên đến đỉnh điểm khi ông bị FBI truy nã trên khắp đất Mỹ, sau đó ông bị bắt và kết án vào năm 1995 vì nhiều tội danh liên quan đến vi phạm máy tính.

Sau một thời gian ngắn ngồi tù, Mitnick đã thay đổi suy nghĩ và trở thành một diễn giả, tác giả xuất bản và chuyên gia an ninh mạng mũ trắng.

Ở những năm tuổi 20, Mitnick đã đột nhập vào hệ thống mạng của hàng loạt công ty, trong đó có cả Pacific Bell, và thường xuyên đánh cắp dữ liệu công ty và thông tin thẻ tín dụng.

Năm 1999, ông đã thú nhận nhiều tội danh, gồm lừa đảo để đánh cắp tiền và gian lận máy tính. Việc bị cầm tù và tai tiếng đã khiến ông được mệnh danh là “hacker nổi tiếng nhất thế giới” và khởi xướng phong trào “FREE KEVIN” trong cộng đồng hacker, nhằm kêu gọi trả tự do cho ông.

Sau 5 năm ngồi tù, Mitnick được trả tự do và ông bắt đầu lại mọi thứ. Năm 2003, ông thành lập Mitnick Security Consulting, công ty đã làm việc và tư vấn cho nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 (danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ), cũng như các cơ quan chính phủ. Ông cũng đã viết một loạt sách, trong đó có quyển hồi ký “Ghost in the Wires” - Bóng ma trên mạng, thuật lại thời trẻ và cuộc đời hacker lẫy lừng của ông.

