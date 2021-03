Google Xu hướng là gì, "thần thánh" ra sao mà dân SEO không thể thiếu?

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Nếu như những truy vấn như 'Ninh Dương Lan Ngọc' chỉ là một xu hướng mang tính thời sự ngắn hạn thì những truy vấn theo mùa như 'quà 8/3',... đặc biệt hữu dụng khi nghiên cứu bằng Google Xu hướng.

Google Xu hướng (Google Trends) là một trong những công cụ hữu ích để có cái nhìn sâu sắc về những gì mọi người đang tìm kiếm trên Internet tại bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào. Các xu hướng của Google sẽ cho bạn biết các cụm từ nhất định đã và đang phổ biến như thế nào, và mức độ phổ biến của chúng thay đổi theo thời gian ra sao. Những người SEO (tối ưu công cụ tìm kiếm) thường sử dụng nó để nghiên cứu từ khóa.

Google Xu hướng sẽ không hiển thị cho bạn khối lượng tìm kiếm của các từ khóa cụ thể. Thay vào đó, nó cho bạn thấy mức độ phổ biến tương đối của một truy vấn tìm kiếm (hay có thể hiểu là chủ đề) liên quan đến cái gì và đánh giá trên thang điểm từ 0 - 100.

Nếu bạn nhập Ninh Dương Lan Ngọc vào Google Xu hướng, bạn sẽ thấy mức độ phổ biến tương đối của cụm từ này theo thời gian so với tất cả các cụm từ tìm kiếm khác của Google.

Xu hướng truy vấn Ninh Dương Lan Ngọc vượt 1 triệu lượt, đạt đỉnh điểm lúc 14h ngày 2/3.

Như ảnh trên, trục xanh từ 0 - 100 thể hiện mức độ phổ biến tổng thể của truy vấn Ninh Dương Lan Ngọc trên toàn bộ không gian mạng mà Google hiểu được. Mức độ phổ biến của truy vấn này đạt đỉnh 100% vào lúc 14h ngày 2/3, và giảm dần sau đó.

Các truy vấn liên quan cũng được liệt kê rõ theo hai nhóm đang tăng hoặc top truy vấn nhiều. Chẳng hạn lọc theo từ khóa đăng tăng (lúc 16h ngày 4/3) sẽ thấy đó là: ninh dương lan ngọc clip đen, clip ninh duong lan ngoc, link clip ninh dương lan ngọc, ninh dương lan ngọc clip video, clip ninh dương lan ngọc xxx,...

Nếu như truy vấn Ninh Dương Lan Ngọc chỉ là một xu hướng mang tính thời sự ngắn hạn thì những truy vấn theo mùa như quà 8/3,... đặc biệt hữu dụng khi nghiên cứu bằng Google Xu hướng. Bạn có thể xem theo khu vực địa lý, khoảng thời gian hoặc xem các truy vấn được thực hiện trên Tìm kiếm Hình ảnh, Tìm kiếm Tin tức, Google Mua sắm hay Tìm kiếm trên YouTube (các công cụ tìm kiếm do Google quản lý).

Xu hướng truy vấn quà 8/3 trong 5 năm gần nhất.

Các truy vấn liên quan quà 8/3 có xu hướng tăng cao trong 4 giờ nhất tính tới 16h ngày 4/3.

Nhờ đó, nếu nhanh nhạy biết xu hướng mới gần đây đang tăng vọt về khối lượng truy vấn, bạn có thể bắt kịp xu hướng đó bằng cách tối ưu nội dung trang web của mình. Chẳng hạn, biểu đồ xu hướng bên trên cho thấy xu hướng truy vấn quà 8/3 tăng mạnh vào tháng 3 hằng năm là điều hiển nhiên, nhưng xem số liệu phân tích sâu của 5 năm gần nhất sẽ thấy nổi bật cụ thể là quà 8/3 cho người yêu, quà 8/3 cho cô giáo,...

Trường hợp rút ngắn khoảng thời gian truy vấn trong 4 giờ gần nhất, sẽ thấy các từ khóa liên quan có xu hướng đang tăng là: nước hoa nữ, 8/3 nên tặng gì, quà 8/3 cho nhân viên nữ,...

Bạn cũng có thể so sánh mức độ phổ biến của các chủ đề. Ví dụ: Nếu bạn quan tâm đến việc có bao nhiêu người quan tâm đến sở thích chạy bộ so với quần vợt và thể thao điện tử, bạn có thể so sánh các thuật ngữ này trong Google Xu hướng. Không chỉ hai, mà bạn có thể mở rộng lên so sánh ba, bốn chủ đề với nhau cùng lúc. Cách so sánh này giúp bạn hiểu đa số người dùng internet đang nghĩ về vấn đề gì, sản phẩm gì và vào thời điểm nào nhiều hơn.

So sánh các chủ đề bằng Google Xu hướng.

Xuống phần so sánh phân tích theo vùng, bạn còn có thể xem các xu hướng tìm kiếm cho khu vực bạn đã chọn. Loại dữ liệu này là vô giá đối với các doanh nghiệp địa phương. Nó cho bạn biết những người trong khu vực của mình quan tâm đến điều gì và có thể giúp bạn tạo quảng cáo trực tuyến nhắm đúng mục tiêu hơn để thu hút khách truy cập web từ khu vực của riêng bạn.

Như vậy có thể thấy, Google Xu hướng có nhiều thứ hơn là chỉ thực hiện một phép tìm kiếm từ khóa đơn giản. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu và tìm hiểu về các xu hướng thời sự trên thế giới, theo khu vực, theo khung thời gian và theo mùa.

Nguồn: http://danviet.vn/google-xu-huong-la-gi-than-thanh-ra-sao-ma-dan-seo-khong-the-thieu-50202153759...Nguồn: http://danviet.vn/google-xu-huong-la-gi-than-thanh-ra-sao-ma-dan-seo-khong-the-thieu-502021537595911.htm