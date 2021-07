Facebook chi hơn 700 tỷ đồng vào năm ngoái để bảo vệ hai nhân vật quyền lực này

Không có gì lạ khi các vị trí cấp cao của Facebook có vệ sĩ, thậm chí là nhiều nhóm an ninh bảo vệ.

Một báo cáo mới của Protocol nhấn mạnh, các công ty càng gây tranh cãi dẫn đến nhiều người ghét thì càng có nhiều khả năng chi tiêu để giữ an toàn cho các giám đốc điều hành của họ, và Facebook là cái tên tiêu biểu.

Vào năm 2020, Facebook đã chi một con số khổng lồ 23,44 triệu USD (khoảng 540 tỷ đồng) cho các hoạt động an ninh nhằm bảo vệ nhà sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg. Đó là mức tăng gần 3 triệu USD so với năm 2019. Cần nhớ rằng, 2020 là năm của đại dịch COVID-19 khiến các yêu cầu giãn cách và ở nhà là phổ biến.

Không chỉ ông Zuckerberg, Facebook cũng phải chi một khoản tiền không hề nhỏ để bảo vệ Giám đốc vận hành (COO) Sheryl Sandberg. Cụ thể, công ty chi 7,65 triệu USD (176,24 tỷ đồng) để bảo vệ cô, tăng từ 4,37 triệu USD vào năm 2019.

Như vậy, việc bảo vệ cô Sandberg còn cao hơn cả chi phí bảo vệ cho CEO Sundar Pichai của Alphabet - công ty mẹ của Google. Được biết, ông chủ Google Sundar Pichai cần 5,4 triệu USD (124,4 tỷ đồng) cho đội ngũ an ninh. Vị trí tiếp theo thuộc về đồng sáng lập và Chủ tịch của Lyft - John Zimmer, với số tiền 2,06 triệu USD (47,46 tỷ đồng).

Liên quan đến đại dịch, một số người tin rằng các công ty cần phải chi nhiều tiền hơn cho việc bảo vệ các lãnh đạo của mình so với năm 2019. Kent Moyer - người quản lý an ninh cho các cá nhân quan trọng cho biết trên Protocol rằng, khách hàng của họ nhận thấy một gia tăng các mối đe dọa vào năm 2020 có thể là do tự cô lập, có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người đó và gây ra vấn đề không thể lường trước.

