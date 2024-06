Ngày 30/5, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, ngụ xã Quảng Lưu, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định để lừa những người có nhu cầu học, thi nâng hạng giấy phép lái xe ô tô, Hùng lập tài khoản Facebook mang tên Mạnh Hùng, rồi tự giới thiệu là thầy dạy lái xe của một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô; đồng thời đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ thi lấy giấy phép lái xe ô tô, thi nâng hạng giấy phép, phục hồi giấy phép lái xe ô tô lên tài khoản này.

Tại đây, đối tượng nói rằng, nếu đăng ký làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô, nâng hạng thì không phải thi phần lý thuyết, chỉ cần thi phần sát hạch và sẽ được đối tượng bao lo toàn bộ. Tin tưởng Hùng, nhiều người đã liên hệ với bị can này để làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô và nâng hạng bằng lái, trong đó nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Hùng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định bị can Hùng đã lừa đảo 15 người dân ở tỉnh Nghệ An và 10 người ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai và Bình Phước, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 300 triệu đồng.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác khi có nhu cầu sử dụng những dịch vụ trên mạng xã hội. Cần xác minh rõ ràng danh tính của đối tượng, yêu cầu đối tượng cung cấp những thông tin cần thiết, đảm bảo lựa chọn những nơi uy tín. Tuyệt đối không nên vội vàng nghe theo, tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh bị sập bẫy lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.