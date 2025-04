DeepSeek và Grok lọt top chủ đề "HOT cõi mạng" trong quý I/2025

Theo đó, lượng tìm kiếm kỷ lục đã đổ dồn vào các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, trong khi văn hóa truyền thống vẫn giữ vững vị thế. Bên cạnh đó, người dùng cũng thể hiện sự hào hứng với những trào lưu ngôn ngữ độc đáo và tích cực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thường nhật.

Một người dùng đang tìm kiếm thông tin trên Internet. (Ảnh minh họa)

AI khuấy đảo làng công nghệ

Trong quý I/2025, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt là các công cụ AI chat. Bên cạnh ChatGPT thì “DeepSeek” và “Grok” đã vươn lên như hai đối thủ đáng gờm với mức tăng trưởng tìm kiếm lần lượt đạt 274.686% và 9.080%.

Đua nhau “bóc trúng sít rịt lè khe”

Giới trẻ Việt tiếp tục sáng tạo ngôn ngữ với loạt từ lóng như “Joke of the Day”, “cơm nước gì chưa người đẹp” và “sít rịt lè khe”. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm “Joke of the Day” tăng 44.545%, phản ánh trào lưu đố vui trên mạng xã hội.

Từ lóng “sít rịt” (biến thể của “secret”) bùng nổ mạnh mẽ, với lượng tìm kiếm tăng 4.355%. Cụm từ “bóc trúng sít rịt” mô tả sự may mắn khi mua hộp bí ẩn, trong khi “sít rịt lè khe” diễn tả những tình huống xui rủi đầy bất ngờ.

Cải cách hành chính thu hút sự quan tâm đặc biệt

Trong quý I/2025, công chúng đặc biệt chú ý đến các chính sách cải cách hành chính, nhất là việc sáp nhập tỉnh thành và tinh gọn bộ máy nhà nước. Dữ liệu tìm kiếm ghi nhận mức tăng 162% đối với các từ khóa liên quan đến “sát nhập bộ”, “giảm bộ”, “tinh gọn bộ máy”, trong khi “sáp nhập tỉnh thành” tăng vọt 439%.

Bên cạnh đó, giao thông cũng là chủ đề nóng với lượng tìm kiếm “phạt nguội” tăng 170,3% sau khi ứng dụng VNeTraffic của Bộ Công an chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, mức độ quan tâm về các quy định mới trong Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 cũng gia tăng mạnh, thể hiện sự chủ động của người dân trong việc cập nhật thông tin pháp lý.

Gia tăng cảnh giác trước lừa đảo xuyên biên giới

Mối lo ngại về tình trạng lừa đảo xuyên biên giới tiếp tục gia tăng trong quý đầu năm. Lượng tìm kiếm từ khóa “lừa đảo Campuchia” tăng tới 378%, xuất phát từ hàng loạt vụ việc liên quan đến dụ dỗ lao động bất hợp pháp. Nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia với hứa hẹn việc nhẹ, lương cao nhưng thực chất lại bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức cộng đồng và siết chặt quản lý lao động xuất cảnh. Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn từ nước ngoài để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo.