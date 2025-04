Đây là yếu tố quan trọng với tấm pin mặt trời mọi người nên biết

Tuy nhiên, quá trình này cũng không hề đơn giản, với nhiều hiểu lầm cần được làm rõ, cũng như những ưu và nhược điểm mà người dùng cần cân nhắc. Bên cạnh đó, việc lựa chọn loại tấm pin và công ty cung cấp cũng rất quan trọng.

Pin mặt trời hoạt động tối ưu ở nhiệt độ 25 độ C.

Một yếu tố quan trọng mà người dùng cần lưu ý là nhiệt độ. Giống như nhiều thiết bị điện tử khác, tấm pin mặt trời có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Mặc dù bề mặt của chúng có thể chịu tới khoảng 65 độ C mà không gây nguy hiểm, nhiệt độ quá cao vẫn có thể làm giảm hiệu suất. Cụ thể, tấm pin mặt trời có thể mất từ 1% đến 5% năng lượng sản xuất khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng lý tưởng.

Nhiệt độ lý tưởng cho tấm pin mặt trời

Theo các nghiên cứu, nhiệt độ lý tưởng để tấm pin mặt trời hoạt động hiệu quả là 25 độ C. Đây là mức nhiệt mà các tấm pin thường được thử nghiệm để xác định hệ số nhiệt độ của chúng. Khi chọn tấm pin mặt trời, người dùng nên tìm kiếm thông số thể hiện phần trăm giảm hiệu suất theo độ C (ví dụ: “-0,40% C”). Hệ số này cho biết mức độ giảm năng lượng có thể chịu cho mỗi độ trên 25 độ C. Ví dụ, nếu hệ số là -0,50% C, điều này có nghĩa là ở 35 độ C, tấm pin sẽ mất 5% hiệu suất.

Khí hậu lạnh lại không ảnh hưởng lớn đến hiệu suất pin mặt trời.

Ngược lại, khí hậu lạnh không gây ra vấn đề cho tấm pin mặt trời. Thực tế, nếu không bị tuyết che phủ, hiệu suất của chúng có thể được cải thiện.

Giải pháp cho vấn đề nhiệt độ

Mặc dù người dùng không thể kiểm soát nhiệt độ môi trường, có một số cách để giảm thiểu tác động của nhiệt đến hiệu suất tấm pin mặt trời. Các tấm pin thường được lắp đặt cao hơn mái nhà một hoặc hai inch để tạo điều kiện cho không khí lưu thông và giảm nhiệt tích tụ.

Nếu sống ở khu vực có khí hậu ấm áp hoặc dự kiến nhiệt độ sẽ tăng lên, hãy chú ý đến hệ số nhiệt độ của tấm pin mà mình định lắp đặt. Chọn tấm pin có mức giảm hiệu suất thấp hơn (ví dụ: “-0,24 C” thay vì “-0,30 C”) sẽ giúp người dùng tối ưu hóa hiệu quả năng lượng.

Khi mua tấm pin mặt trời, hãy chú ý đến hệ số nhiệt độ tấm pin, với càng thấp càng tốt.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng các mẫu tấm pin từ các nhà sản xuất khác nhau có thể có hệ số nhiệt độ khác nhau. Nếu một loại tấm pin không đáp ứng yêu cầu, người dùng hãy tìm kiếm thêm các lựa chọn khác để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời.