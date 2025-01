‘Đám mây đen’ bao phủ các nhà sản xuất pin điện mặt trời Trung Quốc

JinkoSolar, một trong những công ty sản xuất PV lớn nước này, đã công bố doanh thu quý III giảm 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận giảm 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà sản xuất pin Longi Green Technology đã báo cáo khoản lỗ quý thứ 4 liên tiếp. Các công ty khác như Tongwei, Trina Solar và JA Solar Technology đều báo cáo lỗ.

Diễn biến này không phải là mới.

Tại Trung Quốc, giá cả mọi phân khúc trong chuỗi cung ứng PV giảm từ đầu năm 2023 và hiện xuống thấp đến mức các nhà sản xuất đang bán các mô-đun dưới giá thành sản xuất, đồng nghĩa với việc họ mất thêm tiền cho các sản phẩm bán ra.

Trong khi đó, các chính phủ phương Tây đang áp dụng mức thuế quan cao đối với các tấm pin của Trung Quốc, khiến lợi nhuận ròng càng giảm mạnh.

Các cơ quan quản lý và hiệp hội ngành của Trung Quốc tìm nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng lao dốc không phanh này, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Sản xuất pin điện mặt trời gặp khó. Ảnh: GT

Chỉ vài năm trước, thật khó để tưởng tượng ngành pin điện mặt trời phải đối mặt với những thách thức như hiện nay.

Cosimo Reis, một nhà phân tích năng lượng tái tạo tại công ty tư vấn Trivium China, cho biết, tuyên bố về quá trình khử cacbon từ các chính phủ và công ty trên thế giới thúc đẩy kỳ vọng của các nhà sản xuất. “Có cảm giác như nhu cầu về các mô-đun điện mặt trời là vô hạn”, ông nói.

Triển vọng tích cực kết hợp với giá cao do tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng do đại dịch covid-19, khiến các nhà sản xuất như lao vào cơn say.

Chỉ riêng trong năm 2024, hai nhà sản xuất Trina và JinkoSolar dự kiến bổ sung thêm lần lượt 40GW, 50GW và 45GW công suất sản xuất cho các tấm wafer, cell và mô-đun. Trong khi đó, toàn bộ nước Mỹ chỉ có hơn 30GW công suất sản xuất mô-đun.

Reis cho biết thêm, ngành này cũng thiếu sự phối hợp. Cuộc chiến giá cả khuyến khích các đơn vị ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc, dẫn đến năng lực sản xuất dư thừa.

Mục tiêu của họ là chịu các khoản lỗ ngắn hạn trong nỗ lực chiếm lĩnh thị phần và đẩy các đối thủ cạnh tranh ra ngoài, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó. Hiện nhiều nhà máy trong chuỗi cung ứng PV chỉ sản xuất ở mức khoảng 50% tổng công suất, do nhu cầu về các mô-đun rất thấp.

Theo Triển vọng Năng lượng Thế giới năm 2024 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong khi công suất sản xuất PV toàn cầu ở mức 1.100GW, tổng nhu cầu chỉ bằng chưa đến một nửa, ở mức 425GW.

Để chuỗi cung ứng sản xuất PV của Trung Quốc tìm ra con đường bền vững để có lợi nhuận, có thể cần phải phối hợp sâu hơn giữa chính phủ và các doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, dù sản xuất dư thừa và các nhà máy hoạt động ở một nửa công suất không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, nhưng lo ngại các nhà sản xuất Trung Quốc độc quyền các công nghệ PV khiến các nhà hoạch định chính sách ở Washington và EU phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Tiềm năng thị trường quang điện. Ảnh: PV

Tháng 12/2024, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch tăng thuế đối với các tấm wafer (tấm bán dẫn silicon) năng lượng mặt trời, silicon đa tinh thể và một số sản phẩm vonfram từ Trung Quốc để bảo vệ các ngành năng lượng sạch của nước này.

Hiện tại, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm kiếm nguồn doanh thu mới ở nước ngoài. Họ đang xây dựng năng lực ở Đông Nam Á, nơi có thể hưởng lợi từ chi phí lao động rẻ và tiếp tục xuất khẩu sang phương Tây.

Kể từ khi chính quyền Obama ban hành lệnh áp thuế đầu tiên đối với các tấm pin mặt trời của Trung Quốc vào năm 2012, các nhà sản xuất Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á để lách những hạn chế đó. Tuy nhiên, việc mở rộng nhà máy này có thể khiến thị trường Đông Nam Á ít phụ thuộc hơn vào các tấm pin nhập khẩu từ Trung Quốc.

Với tình trạng hiện nay, các chuyên gia cho rằng "đám mây đen" vẫn tiếp tục bao phủ các nhà sản xuất pin điện mặt trời Trung Quốc.