Cục An ninh mạng xác minh ứng dụng tên Xe360 cho phép báo chốt CSGT

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 06:01 AM (GMT+7)

Nhiều người đang tranh luận ứng dụng Xe360 có tính năng báo chốt, báo vị trí có CSGT cho người dùng.

Công nghệ Sự kiện:

Mới đây trên Google Play xuất hiện ứng dụng có tên Xe360 cho phép người dùng đánh dấu vị trí trên cung đường đang đi qua, đồng thời chú thích cho vị trí đó như "Tắc đường", "Tai nạn giao thông", "Ngập lụt".

Đặc biệt, ứng dụng còn thông báo cho người dùng các vị trí "có CSGT" hay "Camera phạt nguội".

Những ngày qua, ứng dụng này nhận được hàng nghìn lượt tải trên Google Play với nhiều phản hồi khác nhau.

Một số ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối bởi nó cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Nhiều người dùng đã đánh giá 5 sao cho ứng dụng và gọi đây là "siêu phẩm nghìn người mong chờ".

Tuy nhiên cũng có người cho rằng, ứng dụng đang khiến người tham gia giao thông chấp hành pháp luật một cách đối phó.

Ứng dụng chỉ ra các vị trí đặt camera, chốt CSGT. (Ảnh chụp màn hình ứng dụng)

Về vấn đề này, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết đơn vị đang xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của ứng dụng ứng dụng di động Xe360.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, cục đã ghi nhận sự xuất hiện của ứng dụng và đang đánh giá mức độ vi phạm. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao từng phát hiện một ứng dụng tương tự trước đây và đã bàn giao cho Công an Hà Nội xử lý.

Trong khi đó, Cục CSGT cho rằng, nhóm phát triển ứng dụng đang hiểu sai về việc minh bạch trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

"Cục CSGT có chủ trương minh bạch hóa, công khai hóa kế hoạch làm việc; tuy nhiên, chúng tôi chỉ công khai về các tuyến đường có lực lượng quản lý. Còn lịch trình cụ thể CSGT hôm nay ở đâu, làm gì thì thuộc về nghiệp vụ, không thể công khai", đại diện Cục CSGT khẳng định.

Quan điểm của Cục CSGT là khuyến khích phát triển các tính năng thông báo địa điểm ùn tắc, ngập lụt hoặc tai nạn giao thông để giúp người dân di chuyển tốt hơn, nhưng nếu có tính năng cho phép người vi phạm đối phó, né tránh việc bị xử phạt thì Cục CSGT không khuyến khích.