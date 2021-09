Cộng đồng mạng phấn khởi khi TP.HCM gỡ rào chắn, chuẩn bị "bình thường mới"

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 19:29 PM (GMT+7)

Cộng đồng mạng tại TP.HCM phấn khởi khi Thành phố gỡ bỏ rào chắn, chuẩn bị cho cuộc sống "bình thường mới" từ ngày 1/10.

Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM đã công bố chỉ thị mới về việc nới lỏng giãn cách xã hội trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "an toàn là trên hết", "an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Theo đó, trước ngày 1/10, Công an TP.HCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, Thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận/huyện/thành phố giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào TP.HCM.

Thông tin về việc nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1/10 đã lập tức được người dân tại TP.HCM đón nhận trên tinh thần phấn khởi. Một số người được phép ra đường trong ngày 30/9 (như phóng viên, nhân viên công vụ,...) đã ghi lại những hình ảnh đáng chú ý về công tác dọn dẹp rào chắn, sau đúng 84 ngày giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Tất nhiên, cộng đồng mạng tại TP.HCM đã nhanh chóng lan tỏa những hình ảnh này.

Fanpage của Báo Người lao động chia sẻ thông tin về việc lực lượng chức năng tại TP.HCM đang dần gỡ bỏ các rào chắn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, các cơ sở phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trước đó, ngay từ đêm 29/9, nhiều khu vực ở TP.HCM đã sớm được gỡ rào chắn dưới sự hân hoan, phấn khởi của người dân.

Chia sẻ lại những hình ảnh từ báo VNExpress, một Facebooker phấn khởi viết: "Toàn bộ các rào chắn đã và đang được gỡ hết rồi mọi người ơi", kèm trái tim.

Cảm xúc vui mừng khi cuộc sống trở lại "bình thường mới" đang được các Facebooker tại TP.HCM lan tỏa.

Công tác tháo gỡ rào chắn được lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương trong ngày 30/9 để mang tới một diện mạo mới cho TP.HCM từ ngày 1/10.

Ngoài 84 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, TP.HCM còn có những giai đoạn giãn cách trước đó ở nhiều cấp độ và áp dụng tùy khu vực. Đến chiều 30/9, hình ảnh nhiều tuyến đường thông thoáng, sẵn sàng chờ người dân đi lại đã được cộng đồng mạng chia sẻ.

Một bài đăng tổng hợp hình ảnh từ nhiều trang báo điện tử để bày tỏ cảm xúc vui mừng.

Lưu ý là UBND TP.HCM yêu cầu người dân khi lưu thông trên đường phải sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID (đến khi ứng dụng PC-Covid chính thức hoạt động), và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vắc-xin. Trường hợp không có mã QR, phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Cùng với đó, người dân chưa được phép tự ý di chuyển ra/vào TP.HCM bằng phương tiện cá nhân.

