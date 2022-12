Có nên ngừng sử dụng camera Eufy của Anker?

Vào tháng 2, các chuyên gia bảo mật đã tìm thấy 3 lỗ hổng trong thiết bị lưu trữ và quản lý video Homebase 2 của Eufy, có thể cho phép tin tặc kiểm soát thiết bị từ xa, khởi động lại trung tâm hoặc thậm chí gửi các cảnh quay camera an ninh của bạn cho bất kỳ ai. Không lâu sau, Eufy đã khắc phục lỗ hổng thông qua các bản cập nhật.

Trong phần chính sách bảo mật, Eufy nói rằng dữ liệu người dùng (tức là các cảnh quay và hình ảnh từ camera) được lưu trữ cục bộ trên thiết bị, và không ai có thể truy cập ngoại trừ bạn.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu bảo mật Paul Moore đã chứng minh điều này không đúng bởi dữ liệu vẫn được tải lên đám mây (thậm chí ngay cả khi bộ nhớ đám mây bị vô hiệu hóa). Cụ thể, anh đã tìm ra lỗ hổng cho phép xem hoặc phát trực tiếp các cảnh quay của camera thông qua phần mềm đa phương tiện VLC, theo The Verge.

Dữ liệu được tải lên cũng không thực sự bị xóa khỏi máy chủ của Eufy khi các cảnh quay liên quan đã bị xóa khỏi ứng dụng Eufy. Tệ hơn nữa, một người dùng khác phát hiện ra rằng anh ta có thể xem các cảnh quay video trực tiếp mà không cần xác thực.

Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng Anker (chủ sở hữu thương hiệu camera Eufy) thừa nhận đã nói dối người tiêu dùng về vấn đề lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Anker thừa nhận một phần các vấn đề, đồng thời tuyên bố rằng không có dữ liệu người dùng nào bị lộ. Công ty cho biết, một số quy trình hiện vẫn phải sử dụng đám mây, ví dụ như thông báo đẩy. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng.

Eufy còn bị phát hiện thay đổi chính sách bảo mật, loại bỏ nhiều mục quan trọng. Cụ thể, trang Komando đã so sánh ảnh chụp nhanh từ đầu tháng 12 với thời điểm hiện tại, kết quả là đã có một số dòng bị thiếu:

- To start, we’re taking every step imaginable to ensure your data remains private, with you (để bắt đầu, chúng tôi đang thực hiện mọi thứ có thể tưởng tượng được để đảm bảo dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư)

- There is no online link available to any video (không có liên kết trực tuyến nào có sẵn cho bất kỳ video).

- Your video recordings will not be viewed, shared, or used by Eufy for any other purpose (các bản ghi video của bạn sẽ không được Eufy xem, chia sẻ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác).

- In response to legal requests from law enforcement agencies, we will not, without the customer’s consent, disclose video recordings unless it is necessary to comply with the law or if there is an emergency involving imminent danger of death or serious physical injury to a person (để đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ các cơ quan thực thi pháp luật, nếu không có sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ không tiết lộ các bản ghi video trừ khi cần thiết phải tuân thủ luật pháp hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ tử vong, hoặc thương tích nghiêm trọng sắp xảy ra đối với một người).

Nếu đang sử dụng các thiết bị của Eufy, có lẽ bạn nên ngắt kết nối chúng cho đến khi có thêm thông tin từ nhà sản xuất.

Tại thị trường Việt Nam, các mẫu camera Eufy được bán khá phổ biến với nhiều model khác nhau. Ảnh: Eufy Security

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/co-nen-ngung-su-dung-camera-eufy-cua-anker-post713385.html