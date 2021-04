Cha đẻ phần mềm Adobe qua đời

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 20:05 PM (GMT+7)

Charles Geschke, một trong hai người sáng lập ra hãng phần mềm Adobe đã qua đời ở tuổi 81.

Ngày 18/4, làng công nghệ thế giới đón nhận tin buồn khi nhà sáng lập ra công ty phần mềm Adobe Charles Geschke qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô thành phố Los Altos, California, Hoa Kỳ.

Trong lá thư thông báo tin buồn mà Adobe gửi đến tất cả nhân viên của hãng này có ghi: “Sự ra đi của ông Geschke là một mất mát không nhỏ đối với công ty. Ông như là người dẫn đường, chỉ lối cho hoạt động phát triển của Adobe trong suốt nhiều thập kỷ qua… Tên tuổi của Geschke được gắn liền với những phần mềm nổi tiếng như PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro và Photoshop”.

Cha đẻ phần mềm Adobe Charles Geschke qua đời

Mặc dù là “cha đẻ” sáng lập lên hãng phần mềm Adobe nổi tiếng thế giới nhưng Charles Geschke cùng với người bạn đồng hành John Warnock lại không được nhiều người biết tới bởi họ khá rụt rè và ít xuất hiện trước công chúng. Trên thực tế nếu như thiếu thứ ngôn ngữ PostScript do công ty Adobe Systems Inc. của Geschke và Warnock tạo ra thì việc viết lách, xuất bản trên màn hình máy tính sẽ không tồn tại.

Adobe ban đầu là một sản phẩm phụ của một công ty lớn hơn - Xerox. Lúc đó, Geschke và Warnock đều đang làm việc cho trung tâm nghiên cứu Palo Alto của Xerox với công việc phát triển Interpress - loại ngôn ngữ dùng để mô tả trang giấy in.

Bộ đôi này sau đó cùng nhau rời bỏ công ty và thành lập nên Adobe System Inc. vào tháng 12/1982 để có toàn quyền quyết định với những đứa con tinh thần của mình. Ban đầu, họ loanh quanh với một số dự định kinh doanh như dịch vụ sao chép, cung cấp hệ thống và chương trình máy tính cho việc in ấn văn phòng. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ tập trung vào cái mà họ có thể làm tốt nhất, đó là phát triển phần mềm in ấn chuyên dụng.

Ứng dụng những gì từng thực hiện ở Xerox, Geschke và Warnock cho ra đời ngôn ngữ Adobe PostScript và tạo ra một sự đột phá có tính cách mạng trong công nghệ in ấn bởi PostScript trở thành phần mềm in ấn đầu tiên giúp người sử dụng có thể in ấn những trang giấy có chứa cả văn bản, nghệ thuật đường nét và bức ảnh kỹ thuật số.

Sau thành công của PostScipt, những sản phẩm có tiếng khác của Adobe cũng gây ấn tượng không kém như phần mềm đồ họa Adobe Illustrator, phần mềm Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Reader…

Nguồn: http://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/Cha-de-phan-mem-Adobe-qua-doi-637873/Nguồn: http://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/Cha-de-phan-mem-Adobe-qua-doi-637873/