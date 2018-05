Cách xem và tải xuống tất thông tin cá nhân từ Apple ID

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 07:05 AM (GMT+7)

Apple Sự kiện:

Apple vừa giới thiệu tính năng bảo mật nâng cao, nơi bạn có thể tải xuống dữ liệu cá nhân qua cổng riêng tư mới.

Về cơ bản, bạn có thể tải về bất kỳ thông tin nào phù hợp với tài khoản của mình, như hồ sơ Apple ID, nội dung tải xuống App Store, mua iTunes, nội dung phương tiện và tài liệu iCloud, thậm chí cả lịch sử AppleCare.

Tính năng mới của Apple được phát triển sau khi EU ban hành GDPR.

Thật không may, trang web Apple ID Data and Privacy mới hiện chỉ hoạt động ở EU như là một phần trong việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu chung mới của Liên minh châu Âu (GDPR). Nó sẽ đến với người dùng các khu vực khác trong tương lai, nhưng nếu đang ở châu Âu và muốn tải dữ liệu về thì có thể tham khảo thông tin dưới đây.

- Truy cập trang web Apple ID Data and Privacy tại địa chỉ https://privacy.apple.com.

- Đăng nhập bằng Apple ID (hiện tại chỉ hoạt động cho người dùng ở Liên minh Châu Âu, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ).

Rất nhiều dữ liệu từ Apple ID mà bạn có thể chủ động tải về.

- Nhấp vào liên kết Get started bên dưới tiêu đề “Obtain a copy of your data” và chọn “Select All” hoặc đánh dấu vào các hộp tùy chọn riêng lẻ.

- Chọn kích thước tập tin tối đa và Apple sẽ chia mọi thứ thành các phần bạn chọn.

- Nếu muốn một bản sao của các nội dung đa phương tiện, thư điện tử hoặc nội dung OneDrive được lưu trữ trên iCloud, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng Apple cho biết việc thu thập có thể mất thời gian khoảng 2 tuần.

Bạn không chỉ tải dữ liệu mà còn có thể xử lý nó.

- Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn sẽ nhận được một email từ Apple rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã sẵn sàng để tải về, và nếu bạn không làm điều đó, Apple sẽ xóa tất cả mọi thứ trong hai tuần.

Apple sẽ chuẩn bị gói tập tin ở định dạng tương thích, vì vậy bạn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mới tải về để di chuyển giữa các tài khoản, thiết bị và dịch vụ, và tất cả những gì Apple giữ về bạn đều có thể tìm thấy. Bạn cũng có thể hủy kích hoạt, và thậm chí xóa tài khoản Apple ID của bạn từ đây để đảm bảo sự thoải mái tối đa trong sự riêng tư.