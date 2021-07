Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook và Messenger

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nếu gặp rắc rối trên mạng xã hội, bạn có thể tạm thời khóa tài khoản Facebook và Messenger bằng mẹo nhỏ sau đây.

1. Cách vô hiệu hóa tạm thời tài khoản Facebook

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, chạm vào biểu tượng menu ở góc phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt & quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Truy cập vào phần cài đặt Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Account Ownership and Control (quyền kiểm soát và truy cập trang cá nhân) - Deactivation and Deletion (vô hiệu hóa và xóa) - Deactivate Account (vô hiệu hóa tài khoản) - Continue to Account Deactivation (tiếp tục vô hiệu hóa tài khoản). Lưu ý, vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Sau đó, bạn hãy chọn một lý do để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản và nhấn Continue (tiếp tục). Nếu không muốn nhận thông báo của bạn bè về việc gắn thẻ hoặc yêu cầu tham gia nhóm/cộng đồng, bạn hãy đánh dấu vào ô Opt-out of receiving future notifications from Facebook (chọn không nhận thông báo trong tương lai từ Facebook) - Deactivate My Account (vô hiệu hóa tài khoản của tôi). Ngay lập tức, tài khoản Facebook của bạn sẽ bị đăng xuất trên tất cả thiết bị.

Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, khi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bạn vẫn có thể sử dụng Messenger để nhắn tin với bạn bè.

2. Cách vô hiệu hóa tạm thời tài khoản Messenger

Để vô hiệu hóa Messenger, bạn cần phải khóa tài khoản Facebook trước. Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Messenger, bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái màn hình.

Vô hiệu hóa tài khoản Facebook trước khi vô hiệu hóa Messenger. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần kéo xuống bên dưới và chọn Legal & Policies (pháp lý và chính sách) - Deactivate Messenger (hủy kích hoạt Messenger), nhập mật khẩu khi được yêu cầu, cuối cùng nhấn Continue (tiếp tục) - Deactivate (hủy kích hoạt).

Trong trường hợp muốn khôi phục Facebook và Messenger, bạn chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập lại bằng tài khoản tương ứng.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-vo-hieu-hoa-tai-khoan-facebook-va-messen...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-vo-hieu-hoa-tai-khoan-facebook-va-messenger-999910.html