Các "ông lớn" công nghệ Việt làm ăn ra sao trong nửa đầu "năm COVID thứ 2"?

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Viettel, VNPT, FPT, VNG, Thế Giới Di Động (TGDĐ), Digiworld (DGW),... được biết đến là những "ông lớn" công nghệ tại Việt Nam.

Mặc dù đã gặp không ít thách thức trong 6 tháng đầu năm 2021 nhưng những công ty, tập đoàn này vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, nhờ việc ứng dụng công nghệ và nhanh chóng chuyển mình thích nghi với từng hoàn cảnh. Riêng VNG có những kế hoạch lớn cho tương lai như đầu tư mạnh cho ZaloPay, nên năm 2021 này chưa thật sự khởi sắc.

Viettel ghi nhận doanh thu và lợi nhuận "khủng" trong 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, với Viettel, diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của Viettel. 95% điểm bán tại TP.HCM và 80% điểm bán tại Hà Nội phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Thuê bao di động suy giảm do người dân giảm bớt số lượng SIM và tiêu dùng viễn thông.

Mặc dù vậy, để đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh, Viettel đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong trong công tác quản trị cũng như ứng dụng triệt để công nghệ để thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc khách hàng trên các kênh trực tuyến. Nhờ đó, họ đã đạt doanh thu 128.600 tỉ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 19.900 nghìn tỉ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn VNPT thì đạt doanh thu hợp nhất là 26.503 tỉ đồng, tương đương 45,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất đạt 3.586 tỷ đồng, tương đương 48,2% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

FPT cùng nhiều "ông lớn" công nghệ ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2021.

Còn với FPT, 6 tháng đầu năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.936 tỉ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng hai con số này có động lực chính tới từ nhu cầu gia tăng mảng công nghệ và cải thiện biên lợi nhuận trong mảng viễn thông.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TGDĐ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 62.487 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; và lợi nhuận sau thuế là 2.552 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Với kết quả này, họ đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau thế của cả năm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, DGW đã đạt tổng cộng 9.225 tỉ đồng doanh thu, tăng 88%; và 233 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2020. Khi so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2021 - 15.200 tỉ đồng doanh thu và 300 tỉ đồng lợi nhuận, DGW đã đạt được 61% kế hoạch năm về doanh thu và 74% kế hoạch năm về lợi nhuận, xuất sắc hoàn thành 2/3 chặng đường của năm 2021 đã đặt ra trước đó.

Riêng VNG ghi nhận kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2021 không tốt như các "ông lớn" công nghệ nói trên, và kế hoạch năm 2021 cũng vậy. VNG đặt kế hoạch doanh thu khoảng 7.609 tỉ đồng trong năm 2021, tăng 26% so với năm 2020 nhưng mục tiêu sau thuế là âm 619 tỉ đồng.

