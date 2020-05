"Bỏ túi" những tuyệt chiêu tăng tuổi thọ pin cho laptop

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 06:30 AM (GMT+7)

Việc sử dụng laptop đúng cách sẽ giúp bạn tăng tuổi thọ và thời gian sử dụng pin.

Một vài thủ thuật nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn biết cách làm tăng tuổi thọ của pin cho chiếc laptop của mình: Giảm độ sáng màn hình để tăng thời lượng sử dụng pin

Màn hình chính là nơi tiêu thụ năng lượng mạnh nhất trong các bộ phận của máy. Vì vậy bạn nên điều chỉnh độ sáng màn hình ở mức phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, việc giảm độ sáng còn giúp tăng tuổi thọ pin bởi nó sẽ hạn chế được thời gian sử dụng quá mức của pin khi sử dụng. Tiêu chuẩn để chỉnh mức độ sáng phù hợp chính là độ sáng mà bạn có thể thấy rõ hình ảnh trên Laptop và không có cảm giác "chói".

Màn hình chính là nơi tiêu thụ năng lượng mạnh nhất

Lau sạch điểm tiếp xúc

Điểm tiếp xúc giữa pin và máy có thể làm giảm hiệu suất sử dụng của pin. Hãy lau sạch điểm tiếp xúc bằng kim loại giữa pin và máy hàng tháng bằng vải mềm có tẩm cồn. Điều này sẽ giảm thiểu thất thoát năng lượng do tiếp xúc kém.

Tùy chỉnh chế độ tiết kiệm năng lượng trên Windows

Hầu hết các máy tính xách tay có phần mềm điều chỉnh nguồn điện năng, và khả năng thay đổi profile sử dụng trình quản lý điện năng. Chọn biểu tượng pin ở cuối màn hình, và đặt máy tính của bạn ở chế độ Balanced (Cân bằng) hoặc Power Saver (Tiết kiệm điện năng).

High Performance: Chế độ này máy sẽ hoạt động với hiệu suất tối đa nên thường thì sẽ nóng hơn và nếu dùng pin thì sẽ mau hết hơn.

Chế độ Balance: Ở chế độ này máy sẽ hoạt động ở mức vừa phải, các thiết bị sẽ vận hành ở mức vừa phải để vừa đảm bảo hiệu quả xử lý cũng như tiết kiệm điện.

Chế độ Power Save: Là chế độ thường được kích hoạt khi bạn dùng pin, khi đấy tốc độ phần cứng sẽ được hạn chế ở mức thấp bao gồm hạ sáng màn hình, giảm xung nhịp cpu ...

Tắt bỏ những phần cứng không dùng tới

Việc tắt hoặc vô hiệu hóa các tính năng khác từ phần cứng như như Bluetooth, Wi-Fi, thiết bị gắn ngoài… Tránh mở nhiều ứng dụng cùng lúc sẽ giúp bạn có thêm thời gian Pin bởi bạn sẽ tránh được sự lãng phí năng lượng pin vào những thứ không sử dụng đến.

Tắt các hoạt động nền không mong muốn

Automatic Updates: Để tắt chương trình này, vào Control Panel, chọn: Windows Update/Change Settings/Never check for updates/OK. Chú ý rằng điều này có thể làm hệ thống không được bảo vệ nếu bạn không tự cập nhật một cách thường xuyên.

Windows Indexing: Để tắt indexing, mở My Computer và nhấp phải vào ổ đĩa. Hình tiếp theo xuất hiện trên màn hình, bỏ đánh dấu “Index this driver for faster searching”. Bạn sẽ cần đi qua một số qua một số bước, cũng như nhấp vào “ignore all” nếu được hỏi.

Cài đặt phần mềm tiết kiệm pin

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt phần mềm “Laptop Battery Doubler (LBD)” để tiết kiệm pin.

Không để pin cạn sạch rồi mới sạc

Bạn không nên sử dụng đến khi pin cạn sạch mới sạc bởi điều này sẽ khiến pin bị chai, thời gian sử dụng của những lần sau sẽ giảm.

Bạn không nên dùng đến 0% hoặc thấp hơn 20% Pin vì như vậy bạn sẽ phải trả giá rất đắt, pin sẽ mất 20% dung lượng và trong nhiều trường hợp không phục hồi lại được.

Hạn chế việc để pin quá nóng

Không nên đặt Laptop ở những nơi khó thoát nhiệt như gối đầu hay chăn màn. Đặc biệt nên thường xuyên vệ sinh khe tản nhiệt của Laptop, tránh tình trạng bị bám bụi quá nhiều.

Không có bất cứ loại sạc nào được coi là chuẩn cho tất cả các loại Laptop, sẽ có thiết kế sạc pin riêng phù hợp với máy. Không được tùy ý dùng sạc theo kiểu dùng chéo cho nhau. Bởi việc làm này sẽ khiến Laptop của bạn bị hư hại nặng, thậm chí xảy ra cháy nổ, khi nguồn điện vào máy không phù hợp.

Bảo quản máy tính khi không sử dụng

Ngay cả khi bạn không sử dụng máy tính xách tay, việc giữ dung lượng pin ở một mức độ cho phép cũng là điều vô cùng quan trọng. Pin cần được bảo quản ở mức 50-70% trong nhiệt độ từ 20-25 độ C là tốt nhất.

Sử dụng chuột và bàn phím không dây

Nếu có thể, trong quá trình sử dụng bạn nên lựa chọn chuột và bàn phím không dây thay vì những sản phẩm có dây. Bởi những thiết bị có dây sẽ kết nối trực tiếp qua các cổng USB của máy tính, sử dụng nguồn pin để hoạt động gây tao tốn năng lượng pin.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-tui-nhung-tuyet-chieu-tang-tuoi-tho-pin-cho-laptop-a474974.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-tui-nhung-tuyet-chieu-tang-tuoi-tho-pin-cho-laptop-a474974.html