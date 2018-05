Bí mật đằng sau bức ảnh thả tim “hút” triệu like của Bùi Tiến Dũng

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Đăng ảnh thả tim kèm hashtag #BTD nhưng đó không hẳn chỉ là tên viết tắt của chàng thủ môn điển trai xứ Thanh.

Chàng thủ môn điển trai của làng bóng đá Việt Nam Bùi Tiến Dũng vừa đăng bức ảnh bắn tim kèm lời cảm ơn gửi tới đồng đội, người thân - những người đã đồng hành cùng anh chàng trong chặng đường thanh xuân. Đối với thủ thành số 1 Việt Nam, thanh xuân của anh gói gọn trên sân cỏ với những trận cầu nảy lửa.

“Thanh xuân của Dũng được gói gọn trong sân cỏ và những trận cầu nảy lửa. Thanh xuân đó còn trở nên thật trọn vẹn khi bên cạnh luôn có đồng đội, người thân khiến mỗi khoảnh khắc trôi qua đều thật đáng nhớ”, Bùi Tiến Dũng bày tỏ cảm xúc khi đăng bức ảnh.

Từ tuổi thơ cơ cực là một thiếu niên làm thuê, làm mướn cho đến một ngày đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam, có thể thấy dòng trạng thái nói trên của Bùi Tiến Dũng là hoàn toàn có lý do. Thanh xuân của Bùi Tiến Dũng gắn liền với niềm đam mê bóng đá nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, đã nhiều lần anh phải dẹp bỏ ước mơ để tập trung cho công việc tại vùng quê nhỏ…

Bức ảnh thả tim của Bùi Tiến Dũng đã nhận được hơn 63.000 lượt thích và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thế nhưng ông trời không phụ lòng người, cơ duyên đã giúp Bùi Tiến Dũng gặp được người thầy cùng tên tại đội bóng đá trẻ Thanh Hóa, là ông Nguyễn Thanh Dũng. Về đầu quân cho đội trẻ tỉnh nhà, cuộc đời Bùi Tiến Dũng đã sang trang và đó là cơ hội quá rõ ràng để anh phát huy tài năng, tạo dấu ấn trên sân cỏ.

Miệt mài tập luyện trong khung gỗ, năm 2016, Tiến Dũng có cơ hội được triệu tập vào đội U21 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Nations Cup tại Malaysia. Lúc ấy, anh không phải là sự ưu tiên số 1, thậm chí là đứng thứ 4 trong số 4 người gác gôn của đội bóng. Bản thân Tiến Dũng cũng chẳng bao giờ dám mơ mộng, rằng đến một ngày mình được đứng trong khung gỗ đội nhà.

Song với bản tính hiền lành, chịu khó, Tiến Dũng đã chăm chỉ rèn luyện trên sân. Anh kiên trì, không tự ái, chịu thương chịu khó với ý chí phấn đấu cao ngùn ngụt. Anh từng bước khẳng định được mình qua những trận đá tập nội bộ trước mắt các thầy. Kết quả, Bùi Tiến Dũng được đánh giá là thủ môn số 1 trong lứa cầu thủ trẻ Việt Nam lúc bấy giờ.

Bức ảnh thả tim với phông nền bầu trời trái tim qua hiệu ứng chụp ảnh xóa phông ảo diệu.

Tại VCK U19 châu Á 2016, sự xuất sắc đến mức khó tin của anh chàng gác gôn Bùi Tiến Dũng giúp U19 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại Bahrain. Rồi sau đó không lâu, Tiến Dũng cùng đồng đội tiếp tục tạo nên kỳ tích lịch sử tại VCK U23 châu Á. Tiến Dũng chẳng ngại bất kỳ cú sút nào của đối thủ, kể cả loạt đấu tay đôi trên chấm 11m. Người ta gọi Dũng là người hùng hay “người nhện” trên chấm luân lưu định mệnh.

Qua 21 năm tuổi đời, Tiến Dũng đã nếm trải nhiều đắng - cay - ngọt - bùi nhưng rõ ràng thanh xuân của chàng trai xứ Thanh này vẫn chưa qua đi. Hơn ai hết, Bùi Tiến Dũng chắc chắn đã và đang định hướng cho mình con đường phía trước, trước mắt là làm tốt vai trò thủ thành tại câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, sau là những trận cầu mà anh cũng như các đồng đội đại diện cho quốc gia 95 triệu dân khi được gọi tên.

Dù biết thanh xuân còn dài nhưng chắc chắn là thanh xuân không kéo dài mãi mãi. Vậy nên không khó hiểu khi Bùi Tiến Dũng đăng tải những bức ảnh lưu lại tuổi thanh xuân. Thế nhưng, có một bí mật không phải ai cũng biết, đó là hashtag #BTD đi kèm bức ảnh không hẳn là tên viết tắt của anh chàng này.

Ngoài ý nghĩa là tên viết tắt của chính mình, Bùi Tiến Dũng giải nghĩa #BTD còn là viết tắt “Beauty of The Day” (Nắm bắt lại thanh xuân mỗi ngày) qua “Bokeh Of The Day” (những tấm ảnh đẹp và đầy ý nghĩa, nổi bật chủ thể). Đây là nhờ hiệu ứng làm đẹp thần thánh hơn cả Camera 360 độ, làm bức ảnh trở nên lung, được trang bị trên chiếc smartphone Samsung Galaxy A6+ mà chàng cầu thủ đang sở hữu.

Bùi Tiến Dũng tiết lộ, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nói trên được chụp ngẫu hứng bằng tính năng Bokeh nghệ thuật trên Galaxy A6+ mới. Hiệu ứng độc đáo của Samsung còn tạo ra cả bầu trời trái tim lấp lánh phía sau lưng anh, mà không cần phải sắm máy ảnh chuyên nghiệp hay chỉnh sửa qua bất cứ phần mềm nào.

“Hẳn bạn cũng có những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ, hãy cùng chia sẻ ảnh chụp ngàn trái tim với hashtag của chính tên Dũng, nhưng cũng mang thông điệp nhiều ý nghĩa này nhé!”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ.