Bằng chứng mới loại bỏ sự tồn tại của “hành tinh thứ 9”

2017 OF201 là hành tin nằm xa hơn quỹ đạo của sao Diêm Vương. Vật thể này có đường kính khoảng 700 km và di chuyển quanh Mặt Trời ở khoảng cách 44 AU (khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, xấp xỉ 150 triệu km), đồng thời có thể xa tới 1600 AU. Đặc biệt, hành tinh này hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời trong khoảng thời gian lên tới 25.000 năm và chỉ có thể được phát hiện khi nó tiến gần đến Mặt Trời, chiếm khoảng 1% quỹ đạo của nó.

OF201 đã được nhóm nghiên cứu phát hiện 20 lần.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 20 lần quan sát OF201 trong kho lưu trữ của Khảo sát di sản camera năng lượng tối (DECaLS) và Kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii (CFHT) từ năm 2011 đến 2018. Những dữ liệu này cho phép họ mô tả chính xác quỹ đạo của vật thể này.

Theo nhà vật lý thiên văn Sihao Cheng thuộc Viện nghiên cứu nâng cao ở Princeton, New Jersey (Mỹ), khoảng cách từ Mặt Trời đến điểm viễn địa của OF201 lớn hơn 1.600 lần so với khoảng cách từ Mặt Trời đến quỹ đạo Trái Đất. Điểm cận nhật của hành tinh này cũng tương đương với khoảng cách của sao Diêm Vương, lớn hơn 44,5 lần so với khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất.

Khác với các hành tinh lùn đã được phát hiện trước đây, như sao Diêm Vương, 2017 OF201 có quỹ đạo cực kỳ dài và bất thường. Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến quỹ đạo này, nơi nó có thể bắt nguồn từ sự va chạm với một thiên thể khổng lồ hoặc sự thay đổi quỹ đạo diễn ra từ hàng tỷ năm trước.

Điều quan trọng trong phát hiện về OF201 chính là loại bỏ sự tồn tại của hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Mặc dù các nhà khoa học chỉ mới phát hiện một hành tinh lùn như vậy nhưng sự tồn tại của OF201 đã bác bỏ giả thuyết về “hành tinh thứ 9” nằm xa quỹ đạo của sao Diêm Vương. Các mô hình cho thấy rằng nếu “hành tinh thứ 9” tồn tại, nó sẽ đẩy các vật thể như OF201 ra khỏi hệ Mặt Trời trong vòng 100 triệu năm. Do đó, việc tìm kiếm một hành tinh hoàn chỉnh khác trong hệ Mặt Trời có thể không còn cần thiết.