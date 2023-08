Bản cập nhật windows tháng 8 gây ra lỗi màn hình xanh

Bản cập nhật tháng 8 KB5029351 (Windows 11) và KB5029331 (Windows 10) được phát hành nhằm sửa lỗi tìm kiếm và giới thiệu ứng dụng sao lưu mới.

Tuy nhiên, bản cập nhật lần này đã gây ra lỗi màn hình xanh trên một số hệ thống bao gồm Windows 10 21H2/22H2 và Windows 11 22H2.

Microsoft cho biết công ty đã nhận được báo cáo về lỗi màn hình xanh UNSUPPORTED_PROCESSOR sau khi cài đặt bản cập nhật được phát hành vào ngày 2-8.

Công ty cũng kêu gọi người dùng gặp phải lỗi màn hình xanh hãy gửi báo cáo đến Feedback Hub (trung tâm phản hồi) bằng cách bấm vào menu Start, nhập từ khóa Feedback Hub - Report a problem.

Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn hãy tóm tắt sự cố, đồng thời giải thích chi tiết lỗi vào hai khung trống Summarize your feedback và Explain in more detail tương ứng, sau đó nhấn Next.

Tại mục Choose a category, người dùng chỉ cần chọn Problem - Install and Update - Downloading, installing, and configuring Windows Update.

Tuần này, Microsoft cũng giới thiệu một số chính sách mới trên Windows 11, cho phép quản trị viên quyền kiểm soát tốt hơn, cách phân phối các bản cập nhật xem trước trên các thiết bị doanh nghiệp.

Sau khi được bật, người dùng có thể chọn cài đặt các bản cập nhật tự động hoặc cài đặt thủ công những bản cập nhật mong muốn.

