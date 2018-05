Vợ tích cực ủng hộ dự án vì môi trường của Hồ Hoài Anh

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 17:00 PM (GMT+7)

Tham gia dự án âm nhạc, Lưu Hương Giang và các nghệ sĩ trẻ hy vọng đây sẽ là một ca khúc góp tiếng nói vào những hoạt động vì môi trường tại Việt Nam.

Chiến dịch Biển Việt Nam xanh là hoạt động thiện nguyện kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường biển bắt đầu từ ngày 18.5 - 26.5, với quy mô đồng loạt tại 5 tỉnh, thành ven biển miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Hưởng ứng chiến dịch này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã cho ra mắt ca khúc We do it together, bài hát được thể hiện bởi dàn ca sĩ khách mời : ca sĩ Tóc Tiên, Đông Nhi, Lưu Hương Giang, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Uni5, Shin Hồng Vịnh, Khả Linh Sing My Song, Tuấn Anh Sing My Song.

Lưu Hương Giang - bà xã Hồ Hoài Anh - tích cực ủng hộ công việc của chồng.

Đức Phúc cho biết anh tham gia vì thấy được ý nghĩa tích cực của dự án.

Không giống các bài hát cổ động khác, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã mang tới sự tươi mới, trẻ trung tới ca khúc Do it together.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng hy vọng, ca khúc sẽ góp phần mang tới giới trẻ những nhận thức mới về bảo vệ môi trường, môi trường biển VN hiện đang bị đe doạ bởi rác thải, nước thải.

Thế hệ thanh niên chính là thế hệ sẽ thay đổi điều này.