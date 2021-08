Xem trọn vẹn các giải bóng đá đỉnh cao châu Âu trên sóng VTVcab

Ngày 18/08/2021, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đã công bố: Tại Việt Nam, VTVcab là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, bao gồm:

Các giải đấu hấp dẫn trên VTVcab

- Serie A - Giải VĐQG Italy: Ba mùa giải 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (trực tiếp trọn vẹn 38 vòng đấu/mùa)

- Ligue 1 - Giải VĐQG Pháp: Ba mùa giải 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (trực tiếp trọn vẹn 38 vòng đấu/mùa).

- LaLiga - Giải VĐQG Tây Ban Nha

- Bundesliga - Giải VĐQG Đức

- Các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh: Ngoại hạng Anh (hợp tác phát sóng các kênh K+ trên VTVcab), Cúp Liên đoàn Anh, Hạng Nhất Anh, Hạng Nhì Anh, Hạng Ba Anh

- UEFA Nations League - Giải vô địch các đội tuyển Châu Âu

- Copa Libertadoré - Cúp C1 Nam Mỹ

- Copa Sudamerica - Cúp C2 Nam Mỹ và một số giải đấu khác.

Xem trọn vẹn bóng đá đỉnh cao

Mùa giải mới 2021/2022 của bóng đá thế giới đã khởi tranh, VTVcab trực tiếp hàng nghìn trận đấu, thỏa mãn mọi tín đồ hâm mộ tại Việt Nam trên đa nền tảng.

Với việc phát sóng trọn vẹn các giải, đặc biệt là 4 giải vô địch các quốc gia Châu Âu: LaLiga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1, VTVcab khẳng định chiến lược của mình là nhà cung cấp số 1 về nội dung Thể thao, sở hữu gói Thể thao cao cấp duy nhất tại Việt Nam.

Người hâm mộ sẽ được thưởng thức các trận cầu đỉnh cao trên sân cỏ các CLB tên tuổi nhất châu Âu, như Juventus, AC Milan, Inter Milan (Italy); Barcelona, Real Madrid, Alt. Madrid (Tây Ban Nha); PSG, Lyon, Lille (Pháp); Bayern Munich, Dortmund (Đức) và các CLB bóng đá Anh, cùng những sàn đấu tỏa sáng của các ngôi sao bóng đá thế giới: Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Erling Haaland... Họ sẽ cùng so tài, cống hiến tinh hoa của bóng đá đỉnh cao, mang đến trải nghiệm thể thao bất tận liên tục suốt nhiều năm trên VTVcab.

Đồng hành cùng nhịp đập trên sân cỏ là các chương trình: Tổng hợp trước/sau vòng đấu; Hệ thống bản tin cập nhật liên tục từ các giải đấu, CLB; Chương trình bình luận với sự tham gia của các bình luận viên nổi tiếng, nhà báo, chuyên gia kì cựu và các gương mặt MC nổi bật cùng nhiều chương trình bên lề đặc sắc khác.

Xem tiện lợi mọi lúc mọi nơi trên VTVcab

Toàn bộ các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu thế giới được VTVcab phát sóng trên các kênh Bóng đá TV, Thể thao TV, Thể thao Tin tức HD, ON Sports+ và các ứng dụng ON, ON+. Như vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, người hâm mộ túc cầu có thể dễ dàng tận hưởng các giải đấu, cập nhật thông tin nhanh nhất trên các thiết bị điện tử di động có kết nối internet.

Với năng lực sản xuất và phân phối nội dung hàng đầu Việt Nam, VTVcab sẽ mãn nhãn khán giả với gần 20 sự kiện thể thao trực tiếp đồng thời mỗi ngày, trên 100 sự kiện thể thao, giải trí trực tiếp mỗi tuần trên đa nền tảng. VTVcab ứng dụng công nghệ Multi view giúp khán giả có thể thưởng thức cùng lúc các trận bóng đá yêu thích tại cùng một thời điểm, không bỏ lỡ bất kỳ tình huống thú vị nào.

Sự đầu tư mạnh để sở hữu bản quyền các giải bóng đá danh giá này cũng đảm bảo để VTVcab và các tập đoàn viễn thông siết chặt quan hệ chiến lược về Nội dung – Hạ tầng. Qua đó, người hâm mộ, khán giả trên nhiều hạ tầng khác có thể đón xem các giải bóng đá độc quyền và kho nội dung phong phú của VTVcab.

Việc sở hữu bản quyền các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu cùng nhiều giải thể thao lớn (UEFA Nations League, ATP Tour, NBA, hệ thống Golf Châu Âu và Châu Á…) và các giải thể thao Việt Nam nổi bật (Vleague, Cúp Quốc Gia, các giải vô địch bóng chuyền Việt Nam, quần vợt VTF, VBA, Golf Việt Nam…), VTVcab một lần nữa khẳng định thế mạnh vượt trội về sở hữu bản quyền, sản xuất và phân phối nội dung Thể thao.

Không chỉ các tín đồ thể thao, mà những khán giả yêu phim, giải trí... cũng hoàn toàn mãn nhãn với nhiều series phim ăn khách, điện ảnh bom tấn, chương trình thiếu nhi, show truyền hình thú vị trên các kênh thuộc hệ thống VTVcab.

