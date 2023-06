West Ham vô địch Europa Conference League: Báo chí Anh hoan hỉ, "quên" luôn Messi

Một trong những sự kiện bóng đá đáng chú ý nhất hiện tại là việc Messi xác nhận gia nhập Inter Miami thay vì Barcelona. Tuy nhiên, báo chí Anh đang tạm thời "quên" đi câu chuyện này mà tập trung vào màn ăn mừng của thầy trò HLV David Moyes. West Ham vừa có chiến thắng đầy kịch tính trước Fiorentina với bàn thắng ở phút 90 của Jarrod Bowen để lên ngôi vô địch Europa Conference League 2022/23.

Thời của "Búa tạ" đã tới" - Tờ Daily Mail ăn mừng chiến thắng của West Ham

Trên tờ Daily Mail, bài viết đầu trang in lớn dòng chữ "It's Hammer time" - "Thời của "Búa tạ" đã tới" để ăn mừng chiến công của West Ham. Cây viết Matt Barlow đã sử dụng lối chơi chữ khi dùng chính tên của sân vận động diễn ra trận đấu để nói về chiến thắng của thầy trò David Moyes. "Fortuna có nghĩa là may mắn và Fortuna Arena đã đem lại may mắn cho West Ham.

Đó là nơi chứng kiến bàn thắng may mắn của Bowen giúp "Búa tạ" kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài tới 43 năm. Cú dứt điểm một chạm của cầu thủ người Anh rất căng nên ngay cả khi đập vào chân Terracciano vẫn bay vào lưới Fiorentina. Bàn thắng ấy giúp ngày thi đấu không tốt của Bowen bỗng trở nên bừng sáng".

"Sâm panh ngọt ngào" là lời chúc của tờ The Sun gửi tới thầy trò David Moyes

Trên tờ The Sun, cây viết Charlie Wyett có những dòng chữ cực kỳ cảm xúc. "Jarrod Bowen đúng là một nhà ngoại cảm. Cậu ấy đã mơ về việc ghi bàn đúng vào phút 90 và thực tế đã làm được đúng điều đó. Giấc mơ đã trở thành sự thật với cả Bowen và West Ham.

Declan Rice đã có thể "chung mâm" với những huyền thoại như Bobby Moore hay Billy Bonds. Còn David Moyes, ông cũng có thể sánh ngang với những HLV huyền thoại như Ron Greenwood hay John Lyall.

West Ham sẽ tham gia cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần từ Upton Park xuống phố Strafford. Những cuộc ăn mừng sẽ diễn ra khắp nơi và chắc chắn một số người sẽ cảm thấy đau đầu".

Người hùng Jarrod Bowen được báo chí Anh điểm tên

Trong khi đó, tờ Mirror chọn “người hùng’ Jarrod Bowen làm tiêu điểm. “Bowen nổ súng! Cú dứt điểm ở cuối trận của tiền đạo này giúp West Ham vô địch Europa Conference League để kết thúc thời cơn khát danh hiệu”. Tờ Standard Evening cũng có chung quan điểm với bài viết “Jarrod Bowen đem về bàn thắng “vàng” giúp West Ham thắng đầy kịch tính tại Europa Conference League”.

