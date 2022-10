Tranh cãi HLV hay nhất thế giới: Ancelotti thua Guardiola, Ten Hag xếp thứ mấy?

Trong danh sách 50 HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay do Four Four Two bầu chọn, Pep Guardiola xếp vị trí số một. Nhìn sang Ancelotti, ông chỉ đứng thứ hai dù ở mùa giải vừa qua gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng với Real Madrid như chức vô địch La Liga hay Champions League.

Pep Guardiola, Ancelotti và Klopp được Four Four Two xếp trong top 3 HLV xuất sắc nhất thế giới hiện tại

Four Four Two miêu tả về Pep Guardiola: “Ông ấy vẫn luôn là HLV đẳng cấp nhất thế giới. Người đàn ông này luôn tìm cách đổi mới bản thân. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola có thể khiến mọi đối thủ phải sợ hãi. Man City dưới tay Pep nguy hiểm khi có hoặc không có tiền đạo. Pep Guardiola chưa bao giờ chịu dừng lại. Ông ấy luôn muốn phát triển”.

Trong danh sách top 10, các HLV hiện làm việc tại giải Ngoại hạng Anh chiếm sóng nhiều hơn cả. Những gương mặt đó bao gồm: Pep Guardiola (đứng thứ 1), Jurgen Klopp (đứng thứ 3), Graham Potter (đứng thứ 8), Antonio Conte (đứng thứ 4) và Mikel Arteta (đứng thứ 6).

Thomas Tuchel, người từng bị Chelsea sa thải ở mùa giải năm nay cũng xếp trong top 10. Hiện chiến lược gia này chưa tìm được bến đỗ mới.

Xavi là một nhà cầm quân còn trẻ, tuy nhiên ông lại xếp vị trí 14, trên rất nhiều đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm như Ten Hag (hạng 15) hay Roberto Mancini (hạng 18). Tính tới hiện tại, Xavi mới có 3 năm làm công tác huấn luyện.

Jose Mourinho từng là một trong những chiến lược gia được săn đón. Ông cũng có giai đoạn cầm quân tại các đội bóng hàng đầu châu Âu như Chelsea, Real Madrid hay Manchester United. Tuy nhiên Four Four Two chỉ xếp "Người đặc biệt" ở vị trí thứ 35, kém cả Xavi.

Top 15 HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay theo Four Four Two: 1. Pep Guardiola 2. Carlo Ancelotti 3. Jurgen Klopp 4. Antonio Conte 5. Stefano Pioli 6. Mikel Arteta 7. Thomas Tuchel 8. Graham Potter 9. Julian Nagelsmann 10. Diego Simeone 11. Hans-Dieter Flick 12. Christophe Galtier 13. Eddie Howe 14. Xavi 15. Erik ten Hag

