Tin mới nhất bóng đá sáng 20/12: Dortmund muốn chiêu mộ Reguilon

Dortmund muốn chiêu mộ Reguilon

Theo tờ Bild của Đức, Borussia Dortmund muốn chiêu mộ Sergio Reguilon trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha đang khoác áo MU dưới dạng cho mượn từ Tottenham. Tuy nhiên, "Gà trống" đã cài điều khoản có thể sớm phá vỡ hợp đồng trong tháng 1/2024. Thực tế, Dortmund cũng chỉ muốn mượn Reguilon trong 6 tháng.

Sergio Reguilon

Bayern Munich muốn giúp Alaba chữa trị

Sau khi biết tin David Alaba dính chấn thương dây chằng, Bayern Munich đã ngỏ ý muốn giúp đỡ người cũ. "Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với Alaba. Chúng tôi muốn giúp đỡ cậu ấy. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ được chữa trị bởi bác sĩ tốt nhất tại Innsbruck". Chủ tịch của Bayern Munich, Uli Hoeneb cho biết. Trước đó, Alaba từng thi đấu nhiều năm cho Bayern trước khi chuyển sang Real Madrid.

Xhaka tố Arsenal đối xử phũ phàng

Trong cuộc phỏng vấn với từ The Athletic, tiền vệ Granit Xhaka đã tiết lộ bị Arsenal đối xử phũ phàng. "Arsenal không hề tôn trọng tôi một chút nào ngay cả khi tôi từng là đội trưởng của đội bóng. Tất cả những gì họ làm mang ý nghĩa rất rõ ràng. Đó là đẩy tôi khỏi đội bóng và tôi biết ý tưởng đó tới từ ai".

Thủ môn của PSG bị cướp

Theo báo chí Pháp, thủ thành Alexandre Letellier của PSG vừa bị cướp tại nhà riêng. Bọn cướp tấn công vợ của Letellier và khống chế con của cầu thủ này. Cảnh sát Pháp nhanh chóng điều tra và đã bắt giữ được 3 trong 4 tên cướp. Khá bất ngờ khi 2 trong số này là trẻ vị thành niên. Letellier gia nhập PSG từ năm 2020 nhưng mới chỉ chơi đúng 2 trận cho đội bóng thành Paris.

Courtois không tham dự EURO 2024

Trong thông báo mới nhất của mình, thủ thành Thibaut Courtois tuyên bố không kịp tham dự EURO 2024 do phải điều trị chấn thương. "Do chấn thương, tôi sẽ không tham dự được EURO 2024. Tôi chưa thể xác định ngày trở lại do đang trong quá trình hồi phục. Vậy nên, tôi đưa ra quyết định này". Trước đó, Courtois bị đứt đây chằng trong một buổi tập của Real Madrid.

