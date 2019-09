SAO Man City gặp tai ương: Án treo giò sửng sốt, dễ vắng đại chiến Liverpool

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 19:05 PM (GMT+7)

Man City đang phải lo đối phó với khả năng Bernardo Silva bị treo giò dài hạn vì sử dụng mạng xã hội.

CLB Man City đang lo lắng chờ tình hình của tiền vệ Bernardo Silva. Ngôi sao của ĐT Bồ Đào Nha đang gặp tai nạn lớn khi bị FA điều tra vì hành vi sử dụng mạng xã hội để “miệt thị” người khác.

Bernardo Silva bị điều tra vì hoạt động trên mạng xã hội

Cuối tuần trước, Silva đã đăng lên Twitter một dòng trạng thái đùa vui với đồng đội Benjamin Mendy, trong đó có bức hình so sánh Mendy hồi bé với một đứa nhóc linh vật trên nhãn hàng chocolate Conguitos của Tây Ban Nha. Silva bị chỉ trích vì có hàm ý phân biệt sắc tộc do linh vật kia là một nhân vật da đen.

Theo tờ The Times, FA đang xem xét trường hợp này sau khi sự việc bị một số tổ chức chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá lên tiếng. Tổ chức Kick It Out của Anh là một trong số đó, với thông cáo rằng họ bị sốc vì Silva được xem là một hình mẫu học tập của nhiều người, mặc dù Kick It Out đã từng bị rất nhiều cầu thủ da đen như Rio Ferdinand, Joleon Lescott và Micah Richards chỉ trích vì sự hai mặt.

Nguồn tin cho biết nếu Bernardo Silva bị xác định là có hành vi phân biệt chủng tộc, anh có thể nhận án phạt tối đa là treo giò 6 trận. Án phạt sẽ được áp dụng cho tất cả các giải đấu trong nước.

Bức ảnh Silva so sánh Mendy hồi bé với nhân vật hoạt hình của hãng chocolate Conguitos

Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò của ông. “Bernardo có thể nói được 4-5 thứ tiếng và cậu ấy do đó là một người cởi mở và trở thành bạn bè với nhiều người đến từ những nền văn hóa khác nhau. Giữa Bernardo và Mendy có một mối quan hệ như anh em”, ông cho biết.

“Hình ảnh này không liên quan gì tới chuyện màu da, Mendy chia sẻ với Bernardo một bức ảnh hồi Mendy còn bé và Bernardo so sánh với nhân vật hoạt hình này. Đây không phải là chuyện liên quan tới sắc tộc, quốc tịch hay bất cứ điều gì khác, sẽ là một sai lầm nếu trừng phạt cậu ấy”.

Nếu Silva bị xử phạt trong tuần này và mức án là 6 trận, Silva sẽ không thể ra sân cho Man City ở các trận gặp Everton, Wolves, Crystal Palace, Aston Villa, Southampton và một trận ở League Cup. Nếu không bị xử phạt ngay trong tuần này và ra sân trận gặp Everton, nhưng sau đó vẫn bị phạt và nhận mức án tối đa, Silva có thể sẽ vắng mặt trận gặp Liverpool ngày 10/11, trận đấu có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua vô địch Premier League.