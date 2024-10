Sau gần 3 năm nắm quyền tại Old Trafford, Ten Hag được chi tổng cộng 616 triệu bảng Anh để nâng cấp đội hình. Nhưng hàng thủ "Quỷ đỏ" lại ghi nhận số bàn thua cao kỷ lục, bởi vấn đề lớn nhất trong thời kỳ của Ten Hag là MU để đối thủ ghi bàn khá dễ dàng. Rất nhiều trận, các đội bóng tầm trung, đội yếu ở Ngoại hạng Anh cũng “bắt nạt” được đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, đội quân của chiến lược gia người Hà Lan nhận về trung bình 1.33 bàn thua một trận đấu, xếp bét bảng khi so sánh với 5 đời HLV còn lại.