Nhận định trận HOT vòng loại EURO: ĐT Anh chạm trán Ukraine, Bồ Đào Nha - Italia dễ thở

Anh – Ukraine: 23h, 26/3, bảng C

ĐT Anh đã khởi đầu suôn sẻ chiến dịch vòng loại khi đánh bại Italia 2-1 ngay tại Naples, và phần còn lại của bảng đấu sẽ không quá khó cho “Tam Sư” mặc dù đối thủ đêm nay của họ cũng khá chất lượng. Đây sẽ là trận gặp đầu tiên giữa Anh và Ukraine kể từ sau EURO 2021, họ gặp nhau ở tứ kết và Anh thắng đậm 4-0.

Saka - Zinchenko sẽ là cuộc đụng độ thú vị của trận Anh - Ukraine

Ukraine đã không thi đấu hồi giữa tuần nên có chút lợi thế về mặt thể lực, dù vậy họ đang nóng lòng vào trận sau khi chỉ thắng 1/4 trận gần nhất. Đã hụt tấm vé đi World Cup do thua xứ Wales ở trận playoff quyết định, giờ mục tiêu của đội tuyển này là ít nhất kiếm được vị trí nhì bảng nên một kết quả hòa Anh cũng là rất tích cực.

Anh gặp hai tổn thất đáng kể ở hai cánh khi Reece James đã chấn thương phải xin rút lui, còn Luke Shaw bị thẻ đỏ trước Italia, ngoài ra tiền vệ Jude Bellingham chưa chắc được đá do đau nhẹ. Trong khi đó Ukraine chắc chắn mất trung vệ Illia Zabarnyi đang đá cho Bournemouth.

Sự chú ý về phía Ukraine sẽ tập trung vào cánh trái nơi họ có cả Mudryk và Zinchenko, nhưng các tuyến của Anh đều hơn và dù sao họ cũng có gặp Walker – Saka để đối phó, nhất là khi 2 trong 4 cái tên này đang cùng đá với nhau ở Arsenal. Ukraine có thể sẽ ghi được bàn nhưng có điểm thì rất khó.

Đội hình dự kiến: Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden. Ukraine: Lunin; Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Dự đoán: Anh thắng 3-1.

Malta – Italia: 1h45, 27/3, bảng C

Trận thua Anh khiến cơ hội của Italia giảm đi đáng kể nhưng giờ không phải lúc hối tiếc, họ cần một thắng lợi trước Malta để có 3 điểm đầu tiên bởi không giành tối đa số điểm trước các đối thủ yếu cũng sẽ có nguy hại lớn không kém kết quả các trận gặp đối thủ trực tiếp. Malta cũng đã thua ở trận ra quân trước Bắc Macedonia và nhìn chung không có cửa giành điểm ở bảng này.

Roberto Mancini dự kiến xoay vòng sau trận gặp ĐT Anh

Thành tích đá vòng loại các giải đấu lớn của Italia là khá tốt mặc dù họ đã bị loại sốc trên hành trình tranh vé đi World Cup, với 40 trận bất bại cho tới khi thua ĐT Anh. Đội tuyển tới từ đất nước hình chiếc ủng cũng đã “thịt” Malta 4 lần gặp gần nhất mà không thủng lưới bàn nào.

Roberto Mancini dự kiến sẽ có vài điều chỉnh cho trận này, trong đó Wilfried Gnonto của Leeds sẽ được đá chính sau khi ra sân từ ghế dự bị trước ĐT Anh. Chuyên gia đá phạt Vincenzo Grifo cũng có thể góp mặt dù tiền vệ đang đá cho Freiburg đã không được đăng ký hôm thứ Năm. Bộ đôi Bastoni và Dimarco đang đá cho Inter sẽ ngồi ngoài trong khi Nicolo Barella và Leonardo Bonucci đã trở về CLB do chấn thương.

Đội hình dự kiến: Malta: Bonello; Attard, S. Borg, Apap; J. Mbong, Kristensen, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Teuma; Satariano. Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Cristante, Verratti, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto. Dự đoán: Italia thắng 3-0.

Luxembourg – Bồ Đào Nha: 1h45, 27/3, bảng J

Luxembourg đang có sự tiến bộ đáng kể những năm gần đây, họ đang bất bại 6 trận liên tiếp và vừa cầm hòa Slovakia 0-0 ở trận mở màn chiến dịch vòng loại dù hứng chịu tới 18 cú dứt điểm. Bảng J ngoài Bồ Đào Nha thì chỉ Bosnia thuộc tầm đội mạnh có thể giật vé, nhưng một cú trượt bất ngờ từ đội bóng này có thể sẽ trao cơ hội cho 4 đội tuyển còn lại gây sốc.

Ronaldo sẽ tiếp tục có cơ hội ghi bàn trước một đối thủ khá yếu

Luxembourg do đó sẽ là một thách thức khó hơn cho Bồ Đào Nha so với trận mở màn gặp Liechtenstein, nhưng vẫn là một đối thủ dễ áp đảo trong giai đoạn mở màn kỷ nguyên Roberto Martinez của “Seleccao”. Cựu HLV tuyển Bỉ đang ổn định bộ khung đội hình nên nhiều khả năng sẽ không thay đổi nhân sự so với trận trước, nhưng sẽ sớm dùng quyền thay người khi trận đấu an bài.

Đội hình dự kiến: Luxembourg: Moris; Bohnert, Chanot, Gerson, Pinto; Sinani, Barreiro, Pereira, Olesen, Sanches; Rodrigues. Bồ Đào Nha: Patricio; Danilo, Dias, Inacio; Cancelo, Silva, Palhinha, Fernandes, Guerreiro; Ronaldo, Felix. Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 4-0.

