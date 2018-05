MU đá chung kết FA Cup: Sir Alex tặng quà đặc biệt, hưng phấn tinh thần

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 16:09 PM (GMT+7)

MU đón tin vui khi Romelu Lukaku dự kiến sẽ kịp bình phục cho chung kết FA Cup, và Sir Alex Ferguson cũng sẽ đủ khỏe để gửi lời chúc tới các học trò cũ.

Lukaku bình phục kịp, chưa chắc đá chính gặp Chelsea

Mùa giải của MU có thể sẽ kết thúc với ít nhất 1 chức vô địch FA Cup khi họ đã lọt vào trận chung kết gặp Chelsea. Trên suốt hành trình vào chung kết kéo dài 5 trận, MU đã luôn có được sự đóng góp của tiền đạo cắm Romelu Lukaku, người đã bị chấn thương và hiện đang nỗ lực bình phục để kịp có mặt ở Wembley.

Lukaku dự kiến sẽ bình phục kịp, nhưng chưa chắc khả năng đá chính ở chung kết FA Cup

Lukaku đã ghi 5 bàn & 2 kiến tạo ở FA Cup, anh ghi bàn trong 4 trận liên tiếp gặp Derby County, Yeovil Town, Huddersfield và Brighton trước khi kiến tạo 1 bàn ở trận thắng Tottenham. Không chỉ đơn thuần là phong độ tốt ở đấu trường này, Lukaku còn giữ vai trò then chốt trong cách tấn công của MU khi là người giữ bóng để đưa các cầu thủ phía dưới tham gia vào các đợt tấn công.

Lukaku đã vắng mặt từ sau khi bị chấn thương mắt cá trước Arsenal, và đã có những mối lo ngại rằng anh sẽ lỡ chung kết FA Cup khi ngay cả HLV Jose Mourinho cũng không đảm bảo cho tình hình của anh. Tuy nhiên mới đây tờ The Telegraph cho biết trung phong người Bỉ sẽ đá được trận gặp Chelsea, nhưng không chắc chắn xuất phát.

Nguồn tin cho biết hiện Lukaku đang ở Bỉ để hồi phục và các bác sĩ ở Bỉ đã cho phía MU biết rằng Lukaku hiện đã có thể vận động nhẹ trở lại, và theo tiến độ hồi phục anh có thể ra sân được ở Wembley. Tuy nhiên anh hiện chưa được phép tập nặng hay tập với bóng, thay vào đó chủ yếu là các bài tập lấy lại sức bền sau thời gian nghỉ thi đấu.

Trong trường hợp thể lực Lukaku không đủ 100%, Jose Mourinho sẽ chấp nhận để anh lên ghế dự bị và tung vào sân ở một thời điểm thích hợp. Lukaku đã vào sân từ ghế dự bị 5 lần trong mùa này cho MU, trong đó có 3 lần anh vào sân và sau đó ghi được bàn thắng (gồm 2 trận gặp Derby & Yeovil ở FA Cup).

Sir Alex "tặng quà" chúc MU may mắn

Cách đây không lâu Sir Alex Ferguson đã phải nhập viện do bị xuất huyết não, dù vậy giờ ông đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ ở bệnh viện Hoàng gia Salford chăm sóc. Theo tờ The Mirror, Sir Alex khó có khả năng đến dự khán trận chung kết FA Cup ở Wembley với sức khỏe hiện tại, nhưng bù lại ông có thể gửi thông điệp chúc may mắn tới HLV Jose Mourinho và các cầu thủ.

FA Cup là chức vô địch đầu tiên Sir Alex Ferguson giành được ở MU

FA Cup là chiếc cúp đầu tiên mà Sir Alex giành được tại MU vào năm 1990, mở đầu cho một kỷ nguyên thành công chưa từng có trong lịch sử CLB với tổng cộng 38 danh hiệu giành được trong thời gian ông dẫn dắt MU. Với vị trí quan trọng của chức vô địch trong thời kỳ của ông, Sir Alex hy vọng Mourinho và các học trò cũng sẽ làm được điều tương tự.

Darren Ferguson, con trai của Sir Alex và hiện đang làm HLV trưởng cho Doncaster Rovers, nói: “Thay mặt gia đình chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới rất nhiều người đã hỏi thăm cha và gia đình tôi trong thời gian khó khăn vừa qua. Chúng tôi cảm thấy rất xúc động trước sự ủng hộ lớn lao”.

“Cha tôi đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được, dù vậy chúng tôi vẫn muốn giữ sự riêng tư trong thời gian cha hồi phục sức khỏe. Ông ấy sẽ sớm gửi lời chúc tới ban huấn luyện và các cầu thủ MU trước trận chung kết FA Cup”.

Được biết đã có không ít cầu thủ thi đấu từ thời Sir Alex trong đội hình MU cảm thấy bị sốc khi biết tin thầy cũ bị nguy hiểm tới tính mạng. Do vậy sự tỉnh táo trở lại của ông sẽ là một liều thuốc tinh thần rất tốt cho những Smalling, De Gea, Young, Valencia, Carrick, Jones và Lingard trước trận đấu lớn cuối cùng của mùa giải.