Lionel Messi: Thiên tài số 1 và 2 mảng sáng tối

Tên đầy đủ: Lionel Andrés Messi Cuccittini

Ngày sinh: 24/6/1987

Nơi sinh: Rosario, Argentina

Chiều cao: 1m70

Cân nặng: 72 kg

Tổng số bàn ghi bàn được: 698 bàn (tính tới ngày 24/6/2020)

* Những danh hiệu đáng chú ý trong sự nghiệp của Messi

+ Cấp CLB

- La Liga: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19

- Cúp nhà Vua: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

- Siêu cúp Tây Ban Nha: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

- UEFA Champions League: 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15

- UEFA Super Cup: 2009, 2011, 2015

- FIFA Club World Cup: 2009, 2011, 2015

+ Cấp độ ĐTQG

- Vô địch U15 thế giới năm 2005

- Huy chương vàng Olympic 2008

* Danh hiệu cá nhân

Quả bóng vàng: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019

Chiếc giày vàng thế giới: 2014

FIFA World Player of the Year: 2009

The Best FIFA Men's Player: 2019

Chiếc giày vàng châu Âu: 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19