Fan lo Chelsea lụi tàn hậu Abramovich, "Gã điên" fan MU bất ngờ muốn mua

Rạng sáng 3/3 (giờ Việt Nam), tỷ phú Roman Abramovich đã thông báo quyết định bán Chelsea, qua đó chấm dứt triều đại kéo dài 19 năm với đầy ắp vinh quang ở sân Stamford Bridge. Dù thông tin này được giới truyền thông đồn đoán suốt thời gian qua, cộng đồng fan Chelsea vẫn không giấu nổi cảm xúc hụt hẫng, buồn bã.

Triều đại 19 năm của tỷ phú Abramovich ở Chelsea chính thức khép lại

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành những lời tốt đẹp nhất để tri ân Abramovich, thậm chí gọi ông là "vị chủ tịch tốt nhất thế giới":

"Cảm ơn Roman, ông sẽ luôn là vị chủ tịch tốt nhất thế giới".

"Cảm ơn ông vì đã chăm sóc CLB danh tiếng này suốt nhiều năm qua. Chelsea không thể có ngày hôm nay nếu không có ông".

"Chelsea luôn là đế chế của ông".

"Một triều đại đáng nhớ. Cảm ơn ông vì tất cả. Ông đã mang về cho đội bóng mọi vinh quang".

"Một ngày là người Chelsea, suốt đời là người Chelsea. Ông là điều tốt đẹp nhất từng đến với đội bóng. Chúc may mắn trong những hành trình tiếp theo, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại".

Trong khi đó, một fan đề nghị cấm Twitter và các nền tảng mạng xã hội đăng hình ảnh, tư liệu về Abramovich: "Hãy cấm Twitter đăng hình ảnh về Roman và những thành tựu của ông ấy ở Chelsea để chúng ta giữ mãi cho riêng mình".

Không lạc quan như phần lớn fan Chelsea, một tài khoản Twitter phải thốt lên: "Chúng ta tiêu rồi" vì lo ngại, sự kiện Abramovich ra đi đánh dấu chấm hết cho kỷ nguyên vàng son của đội bóng con cưng.

"Tổn thương" là tâm trạng của phần lớn fan Chelsea khi biết tin Abramovich rời CLB

Người hâm mộ dành cho tỷ phú 55 tuổi những lời tri ân xúc động

McGregor cân nhắc mua lại Chelsea

Mới đây, võ sĩ UFC Conor McGregor bất ngờ chia sẻ cuộc trò chuyện giữa anh và một người bạn trên WhatsApp về sự kiện Abramovich rao bán Chelsea với giá 3 tỷ bảng. Ngay khi được người bạn gợi ý, "Gã điên UFC" mạnh miệng tuyên bố sẽ tìm hiểu quá trình mua lại đội bóng.

"Gã điên UFC" McGregor cân nhắc mua lại Chelsea

Trước đó, nhà báo Matt Hughes (Daily Mail) cho biết Chelsea đã chỉ định tập đoàn Raine Group của Mỹ làm đơn vị thực hiện vụ bán CLB. Mức giá mà Abramovich đòi hỏi vào khoảng 3 tỷ bảng, bao gồm định giá thị trường của đội bóng cộng thêm những khoản tiền tỷ phú người Nga đầu tư vào CLB suốt 2 thập kỷ qua.

Có một điều khá thú vị, McGregor vốn là fan của... MU, thậm chí từng ngỏ ý mua lại "Quỷ đỏ" trong quá khứ. Vì vậy không ít người nghi ngờ võ sĩ 33 tuổi có thực sự đủ tài chính và tham vọng thâu tóm Chelsea hay không?

McGregor là một trong những võ sĩ giàu nhất thế giới. Theo Daily Mail, "Gã điên" kiếm 25 đến 50 triệu bảng cho một trận đấu ở UFC, thậm chí từng đút túi 100 triệu bảng nhờ trận đại chiến với huyền thoại boxing Floyd Mayweather vào năm 2017.

Năm 2021, McGregor bán phần lớn cổ phần trong thương hiệu rượu whisky Right No 12 do chính mình sáng lập với giá 430 triệu bảng, qua đó gia nhập hàng ngũ "đại gia" làng thể thao.

