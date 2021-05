ĐT Việt Nam tập buổi đầu tiên ở UAE, bất ngờ với 3 ngôi sao phải tập riêng

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 00:30 AM (GMT+7)

Tối ngày 27/5, thầy trò HLV Park Hang Seo có buổi tập đầu tiên tại thành phố Dubai (UAE) để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Video buổi tập tối 27/5 của ĐTVN:

Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam trên đất UAE diễn ra từ 20h (khoảng 23h Việt Nam) trên sân vận động Police, cách nơi đóng quân của thầy trò HLV Park Hang Seo 20 phút di chuyển bằng xe buýt.

Trần Minh Vương, trung vệ Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh phải tập riêng

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra dưới điều kiện thời tiết khá lý tưởng, trời có gió nhẹ và mát mẻ (khoảng 30 đến 32 độ C) so với nhiệt độ có thời điểm lên đến hơn 40 độ C vào ban ngày. Cộng thêm mặt sân Police khá đẹp khiến các học trò của thầy Park tỏ ra hưng phấn bước vào buổi tập đầu tiên ở Dubai, trong quá trình chuẩn bị cho những trận đánh lớn tại vòng loại World Cup.

Tuy vậy, HLV Park Hang Seo có một chút lo lắng khi có đến 3 tuyển thủ Việt Nam phải tập riêng ở buổi tập tối ngày 27/5. Đó là tiền vệ Trần Minh Vương, trung vệ Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên, Minh Vương, Đình Trọng và Duy Mạnh chỉ có thể tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju Young trong suốt buổi tập của ĐT Việt Nam.

Dù vậy, chấn thương của 3 tuyển thủ Việt Nam kể trên không quá nghiêm trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hy vọng các học trò cưng có thể sớm trở lại để cùng ĐT Việt Nam chinh phục tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trở lại với buổi tập của ĐT Việt Nam, ban huấn luyện cho các tuyển thủ rèn thể lực trong khoảng gần 30 phút trước khi bước vào các bài tập chiến thuật. Giới truyền thông chỉ được phép tác nghiệp 25 phút đầu buổi tập trước khi phải rời khu vực sân tập để thầy trò HLV Park Hang Seo tập kín.

1 số hình ảnh ĐTVN tập luyện tối 27/5:

