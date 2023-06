“Cú sốc” ngày khai màn giải bóng đá 7 người VĐQG khu vực miền Nam

Chiều 17/6, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá phong trào TP.HCM đã có mặt trên sân vận động Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để chờ đón lượt trận mở màn của giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia – Khu vực miền Nam (SPL-S5).

Cựu tuyển thủ Đoàn Việt Cường và Phùng Trọng Luân so tài trên sân bóng đá phong trào.

SPL-S5 năm nay có sự tham gia của 12 đội bóng bao gồm: CLB Đạt Tín – SPT, CLB An Biên, CLB Bamboo, CLB Nghiêm Phạm Holdings, CLB Song Hùng – Store Detailing, CLB Wteam, CLB AuMyPrado-LamyLand, CLB Spa Lan Ngọc – Kiên Giang, CLB Cửa Tùng Vĩnh Quang Quảng Trị, CLB Bảy Núi, CLB MyMy và CLb Sang Trọng – Thanh Hùng Futsal.

12 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt (từ ngày 17/6 đến 19/8) trên sân Gia Định để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Ba đội dẫn đầu sẽ đại diện miền Nam tham dự vòng chung kết toàn quốc với 3 đại diện miền Bắc và 2 đại diện miền Trung - Tây Nguyên.

Ở lượt trận ngày khai mạc, đông đảo người hâm mộ đã được chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của nhiều ngôi sao là cựu tuyển thủ, cầu thủ nhập tịch hay ngoại binh của các đội bóng như Đoàn Việt Cường, Phùng Trọng Luân, Huỳnh Kesley, Ewonde Epassi,.. “Cú sốc” đầu tiên của SPL-S5 đã xảy ra khi nhà đương kim vô địch của giải đấu là CLB Đạt Tín – SPT để thua trước Bamboo FC với tỉ số “không tưởng” 0-5.

Đương kim vô địch Đạt Tín (áo đỏ) thua "sốc" ngày khai màn SPL-S5.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, một đội bóng được đánh giá cao khác là Nghiêm Phạm Holdings đã có cho mình 3 điểm khi đánh bại tân binh Sang Trọng – Thanh Hùng Futsal với tỉ số 2-1. Các trận đấu sớm của ngày khai mạc, cả 4 đội bóng đã cống hiến cho khán giả những mãn rượt đuổi rất hấp dẫn.

Trận cầu tâm điểm ở lượt trận muộn ngày khai mạc là màn so tài của An Biên và Bảy Núi. Với lực lượng toàn những cái tên chất lượng, ứng viên vô địch An Biên đã vượt qua Bảy Núi với tỉ số 2-1.

