Chuyển nhượng MU 19/7: Barca rút lui, "Quỷ đỏ" rộng đường thương vụ Amrabat

Barca rút lui, MU rộng đường thương vụ Amrabat

Tờ El Nacional loan tin, Barcelona đã rút lui trong thương vụ Sofyan Amrabat. Như vậy, MU là ông lớn đang tích cực theo đuổi tiền vệ phòng ngự người Morocco hơn bất cứ đội bóng nào khác. Ở tuổi 26, ngôi sao thuộc biên chế Fiorentina này bày tỏ nguyện vọng gia nhập một đội bóng lớn để có cơ hội được cạnh tranh các danh hiệu. Trước đó, MU được cho là sẵn sàng chi ra 26 triệu bảng để chiêu mộ người hùng World Cup 2022 của tuyển Morocco.

MU sáng cửa chiêu mộ Amrabat

Tăng cường theo dõi Kolo Muani phòng hờ vụ Hojlund

Theo tờ Goal, MU vẫn duy trì mối quan tâm đối với tiền đạo Randal Kolo Muani. Ngôi sao tuyển Pháp được nhắm đến là phương án dự phòng cho vụ Rasmus Hojlund. Tuy nhiên, so với việc thuyết phục Atalanta nhả Hojlund, ký giả Aditya Gokhale cho rằng khả năng MU chiêu mộ được Kolo Muani thậm chí còn khó khăn hơn. Bởi lẽ, tiền đạo 24 tuổi này còn hợp đồng với Eintracht Frankfurt đến năm 2027.

Đội bóng Scotland muốn chiêu mộ "ngọc quý" của MU

Tờ Manchester Evening News cho hay, CLB Hibernian của Scotland đang làm việc với MU để mượn tiếp cầu thủ trẻ Will Fish. Mùa trước, Hibernian đã mượn Will Fish và bị ấn tượng với cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ "Quỷ đỏ". Will Fish chơi 21 trận, ghi 3 bàn cho Hibernian ở mùa giải 2022/23. Tuy nhiên, HLV Ten Hag đang cân nhắc trường hợp này và có khả năng Fish trụ lại ở đội một MU.

Khó mượn "thần đồng" Hà Lan

Cầu thủ tấn công đầy triển vọng Xavi Simons chưa chính thức trở lại PSG, nhưng đã phải đối diện viễn cảnh ra đi. Theo tờ L'Equipe, ngay khi Simons trở lại sân Công viên các Hoàng tử, cầu thủ trẻ người Hà Lan sẽ lại bị đem cho mượn. MU được cho là một trong các đội bóng muốn có sự phục vụ của Simons.

Tuy vậy, phía PSG ưu tiên cho tài năng trẻ của mình đến với RB Leipzig. Bản thân Xavi Simons cũng muốn gia nhập đội bóng Đức để có nhiều thời gian thi đấu, qua đó hướng tới việc có suất trong đội hình Hà Lan tham dự vòng chung kết EURO 2024.

Thêm đề nghị cho Amad Diallo

Tài năng trẻ Amad Diallo thực sự lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bản thân cầu thủ 21 tuổi muốn trụ lại đội một MU. Tuy nhiên, cơ hội cho Diallo thể hiện mình trong màu áo "Quỷ đỏ" là rất thấp.

Mới nhất, tân binh Ngoại hạng Anh Luton Town liên hệ với MU để hỏi mượn kèm mua đứt Diallo. Mùa trước, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chơi 42 trận trong màu áo Sunderland, ghi 14 bàn và nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-19/7-barca-rut-lui-34quy-do34-rong-duong-thuo...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-19/7-barca-rut-lui-34quy-do34-rong-duong-thuong-vu-amrabat-c28a56842.html