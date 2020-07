Chelsea nguy cơ bay khỏi top 4, một loạt SAO từ chối đầu quân

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 16:05 PM (GMT+7)

Nhiều ngôi sao sẽ từ chối đầu quân cho Chelsea nếu CLB này không giành được vé dự Champions League mùa tới.

Chelsea đang đối mặt với cuộc đua top 4 cam go. Họ đã thua Sheffield United 0-3 ở vòng 35 và mặc dù Leicester City cũng thua Bournemouth khiến Chelsea tạm bảo đảm vị trí trong nhóm dự Champions League sau vòng đấu này, MU có thể vượt lên trên họ nếu thắng Southampton và ở 3 vòng cuối “The Blues” chỉ một trận sơ sảy cũng có thể bị Leicester đẩy xuống.

Chelsea đối mặt nguy cơ không vào được top 4 cuối mùa giải này

Trong trường hợp rơi xuống thứ 5 khi mùa giải kết thúc, Chelsea sẽ phải đối mặt với khả năng không được dự Champions League mùa giải sau nếu Man City khiếu nại thành công án phạt cấm dự cúp châu Âu của UEFA. Và nếu Man City kháng án được, Chelsea sẽ phải lo về thực tế những ngôi sao họ muốn chiêu mộ sẽ từ chối gia nhập.

Theo tờ The Mirror, Chelsea hiện đang có cho họ 3 mục tiêu chính để tuyển mộ, bao gồm tiền vệ tấn công Kai Havertz của Bayer Leverkusen, hậu vệ trái Ben Chilwell của Leicester City và trung vệ Dayot Upamecano của Leipzig. Tuy nhiên trong số này chỉ có Chilwell có thể sang Chelsea bất kể được dự Champions League hay không do “The Blues” hứa hẹn sẽ trả lương rất cao cho anh so với ở Leicester.

Kai Havertz không có ý định về Chelsea nếu CLB này không giành được vé dự Champions League

Còn với Havertz và Upamecano, cả hai cầu thủ đang đá ở Đức này đều được một vài CLB lớn để ý và họ sẽ chỉ chuyển sang một đội bóng được đá Champions League. The Mirror trích dẫn nguồn tin của tờ Bild tại Đức cho biết Havertz muốn rời Leverkusen vì CLB này đã không giành được suất dự Cúp C1, do đó anh cũng sẽ không thi đấu cho một CLB đá ở Europa League như Leverkusen mùa tới.

Ngay cả trường hợp của Ben Chilwell cũng chưa chắc chắn, bởi The Mirror cho biết MU cũng có sự quan tâm tới Chilwell do họ đang cân nhắc có nên giữ Luke Shaw hay không sau mùa giải này. Do vậy Chelsea sẽ phải đối mặt với khá nhiều lời từ chối từ các ngôi sao lớn mà họ muốn mua, dù việc đưa về được những Timo Werner hay Hakim Ziyech sẽ khiến dư luận đánh giá cao tham vọng của đội bóng này.

