Chelsea lỗ nặng mùa chuyển nhượng: Hơn 100 triệu bảng nguy cơ "bốc hơi"

Chelsea đang có cuộc "đại tu" đội hình ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. HLV Pochettino sẽ để nhiều ngôi sao rời khỏi sân Stamford Bridge.

Chelsea đối mặt khoản lỗ lớn ở kỳ chuyển nhượng hè 2023

Không ít cầu thủ Chelsea đã đạt những thỏa thuận quan trọng để đi tới bến đỗ mới. Havertz, Kovacic, Edouard Mendy, Ziyech và Koulibaly là những ví dụ điển hình.

Havertz từng đến Chelsea với mức giá 70 triệu bảng. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, "The Blues" đã đạt thỏa thuận bán anh cho Arsenal với con số 65 triệu bảng.

Kovacic cũng sắp hoàn tất thủ tục để chuyển tới Man City. 25 triệu bảng là số tiền "The Citizens" trả cho Chelsea, ít hơn 15 triệu bảng so với thời điểm "The Blues" chiêu mộ ngôi sao người Croatia từ Real Madrid.

Ziyech, Koulibaly và Edouard Mendy lại có định hướng khác. Họ lần lượt được Al Nassr, Al Hilal và Al Ahli tại Saudi Pro League quan tâm. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, 3 thương vụ này có diễn biến khá suôn sẻ. Việc Ziyech, Koulibaly và Edouard Mendy đến Ả Rập thi đấu chỉ là vấn đề thời gian.

Tất nhiên, Chelsea đều phải bán lỗ ở 3 trường hợp kể trên. Điều này thực sự khiến các fan "The Blues" không khỏi thất vọng.

Lukaku và Aubameyang cũng lọt vào danh sách thanh lý của Chelsea. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có CLB nào đảm bảo được việc chiêu mộ 2 tiền đạo này.

Cách đây 3 năm, Lukaku đến Chelsea với mức phí 97,5 triệu bảng. Nhưng hiện tại. "The Blues" chỉ có thể nhận về khoảng 60 triệu bảng nếu bán anh.

Theo thống kê của tờ The Sun, Chelsea có thể lỗ tới hơn 100 triệu bảng nếu thanh lý hết những ngôi sao kể trên. Đây là con số rất lớn nhưng họ chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận chịu lỗ.

Chelsea có kế hoạch bổ sung nhân sự ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Do vậy việc bán được cầu thủ vẫn có thể giúp họ có thêm tiền cho quỹ chuyển nhượng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chelsea-lo-nang-mua-chuyen-nhuong-hon-100-trieu-bang-nguy-co-3...