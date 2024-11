Những con số này càng trở nên ấn tượng hơn khi xem xét vai trò của Caicedo dưới thời Enzo Maresca đã có tính kỷ luật và nhịp nhàng hơn so với thời Mauricio Pochettino, khi anh có quyền tự do tiến lên cao hơn. Với việc đưa các hậu vệ cánh của Chelsea di chuyển gần vào khu vực trung tuyến, lối chơi của Maresca cũng khiến số đường chuyền thành công mỗi trận của Caicedo giảm xuống (47.13) so với thời Pochettino (59.67), nhưng những đóng góp của anh lại cụ thể và có giá trị hơn nhiều cho lối chơi chung của đội bóng thành London.

Moises Caicedo đã vượt qua nhiều áp lực để đạt đến trình độ chơi bóng ấn tượng như ngày hôm nay. Với những màn trình diễn thuyết phục trên sân, anh xứng đáng được công nhận là tiền vệ trung tâm hay nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.