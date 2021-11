AS Roma thoát thua đội "tí hon", Mourinho được thể "cà khịa" trọng tài

AS Roma có cơ hội trả lại trận thua sốc 1-6 trước "tí hon" Bodo/Glimt khi được tiếp đối thủ trên sân nhà. HLV Jose Mourinho tung ra đội hình mạnh nhất có thể với hy vọng đè bẹp đối phương. Tuy nhiên, đại diện tới từ Italia lại có một trận đấu đáng thất vọng.

Roma lại có một trận đấu nhọc nhằn trước Bodo/Glimt

Họ không thể chọc thủng lưới đối thủ trong hiệp đấu đầu tiên. Không những vậy, AS Roma còn phải nhận bàn thua ở phút bù giờ đầu tiên. Người ghi bàn cho Bodo/Glimt là Elias Hagen sau một pha tấn công mẫu mực. Mourinho có lẽ đã chỉnh đốn các học trò trong giờ giải lao và ngay lập tức có tác dụng.

Stephan El Shaarawy lập siêu phẩm với cú cứa lòng mang thương hiệu của tiền vệ người Ý. Tuy nhiên, AS Roma tiếp tục đón thêm một cú sốc khi Erik Botheim lại giúp Bodo/Glimt vượt lên dẫn trước chỉ sau đó vài phút. Sau rất nhiều nỗ lực, AS Roma mới có bàn gỡ hòa ở phút 84 do công của trung vệ Ibanez.

Chỉ có 1 điểm sau 2 cuộc đối đầu với Bodo/Glimt, AS Roma bị chính đối thủ vượt mặt trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có 7 điểm. Họ còn nguyên khả năng bị loại ngay từ vòng bảng khi Zorya Luhansk cũng đã có 6 điểm sau 4 lượt trận. Đó sẽ là một cú sốc lớn nếu như kịch bản ấy xảy ra.

Mourinho tất nhiên không thể hài lòng với màn trình diễn này của các học trò và cũng không quên chỉ trích trọng tài. "Họ đã chơi một trận đấu tốt và chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm về mặt chiến thuật, ngay cả trong hiệp một hay đội hình. Các cầu thủ để mất bóng quá nhiều. Chúng tôi đang có vấn đề về hàng phòng ngự.

Mourinho đòi hai quả phạt đền và mỉa mai trọng tài trong trận đấu này

Tuy nhiên, chúng tôi đáng ra phải được hưởng 2 quả phạt đền rất rõ ràng trong trận đấu này. Họ thi đấu rất thực dụng, 2 cú sút là có 2 bàn thắng. Chúa mới biết được chúng tôi phải sút bao quả mới vào được 2 bàn. Tôi chắc chắn AS Roma đã mất 2 quả phạt đền rõ ràng. Tôi nghĩ ông ta (trọng tài) đang tự ngẫm lại khi trở về Hy Lạp.

Tôi không biết liệu có phải một số trọng tài được bắt đầu sự nghiệp cầm còi quốc tế nhờ Europa Conference League nữa hay không. Trong trận thua 1-6, trọng tài làm rất tốt và tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Những hôm nay, rõ ràng chúng tôi đã bị tước mất 2 quả phạt đền".

Cách đây vài ngày, HLV người Bồ Đào Nha cũng vừa tố trọng tài Serie A ưu ái Juventus. Điều này khiến nhiều người không khỏi nghĩ rằng "Người đặc biệt" đang cố chuyển hướng dư luận sang những người cầm cân nảy mực trong trận đấu để hạn chế bớt điều tiếng về đội bóng của mình.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/as-roma-thoat-thua-doi-34ti-hon34-mourinho-duoc-the-34ca-khia3...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/as-roma-thoat-thua-doi-34ti-hon34-mourinho-duoc-the-34ca-khia34-trong-tai-c28a19050.html