Sau sự cố nghiêm trọng trên sóng truyền hình, Midu mặc lại váy lụa nhưng đẹp miễn chê

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 10:58 AM (GMT+7)

Midu xinh đẹp, gợi cảm trong thiết kế váy lụa.

Chiếc váy quá mong manh khiến Midu mất điểm trên sóng truyền hình.

Midu là một trong những mỹ nhân Việt xấu số nhất khi gặp phải sự cố trang phục trên sóng truyền hình. Khi đó, cô tham gia gameshow với vai trò khách mời. Nữ diễn viên xinh đẹp chọn mặc thiết kế váy lụa màu hồng nhạt, có phần thân dưới xoè rộng. Không may, vì một tác động ngoại cảnh nào đó, tà váy dính vào cơ thể cô và gây nên khoảnh khắc đáng tiếc.

Đó cũng là sự cố trang phục nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ của Midu. Tuy nhiên, ở ngoài đời, Midu có phong cách thời trang nhẹ nhàng, kín đáo. Số lần cô mặc gợi cảm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không những thế, vì kinh doanh trong lĩnh vực thời trang nên Midu luôn quan tâm với việc xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng.

Vì thế, kể từ sau sự cố nghiêm trọng đó, người hâm mộ bất ngờ khi thấy nữ giảng viên xinh đẹp một lần nữa mặc lại thiết kế váy lụa. Trang phục được thiết kế dạng váy ngủ cho phái đẹp, khi Midu mặc lên người gợi tình mà quyến rũ khiến người nhìn khó rời mắt.

Trang phục có màu hồng phấn, chất lụa bóng mềm mại càng tăng sức hút cho người đẹp.

Midu xấu số khi bị váy dính người mà không hề hay biết.

Midu khoe nét đẹp mong manh trong chiếc váy ngủ bằng lụa, hút mắt người nhìn.

Cô được người hâm mộ dành nhiều lời khen có cánh, chuẩn đẹp "thần tiên tỷ tỷ".

Lụa vốn là chất liệu được sử dụng phổ biến trong ngành thời trang. Vì đặc điểm mỏng nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc nên nó được dùng khá nhiều để may váy ngủ. Tuy nhiên, vì phom dáng của váy ngủ lại quá quyến rũ, gợi cảm nên nó đã được sáng tạo và đổi mới để phù hợp hơn cho những thiết kế ứng dụng trong cuộc sống.

Chính vì lẽ đó, mà nhiều chiếc váy lụa khi được mặc ra ngoài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mặc. Tai nạn phổ biến nhất là váy lụa ôm sát, dính người, gây nên nhiều khoảnh khắc đáng tiếc.

Những điểm cần lưu ý khi mặc thiết kế này, giúp bạn tự tin xuống phố:

Chọn phom dáng

Đa phần váy lụa phản chủ đều do thiết kế dáng xòe hoặc rộng. Vậy nên, cần chọn thiết kế có độ ôm cơ thể sẽ giúp phần vải ở vị trí ngang hông căng ra mà không lộ "vùng cấm địa". Ngoài ra, tận dụng những đường xếp nếp, nhún bèo phía trước bụng, 2 bên hông tạo nên những đường nhăn đẹp mắt, che chắn an toàn mà vẫn mang lại tính thẩm mỹ cao.

Nhiều mỹ nhân Việt ghi điểm tuyệt đối khi chinh phục kiểu váy này.

Chọn nội y

Nội y là yếu tố quan trọng mang lại sự hoàn mỹ cho các cô gái khi mặc váy lụa. Với những kiểu váy mỏng, mềm dễ in hằn vết quần nội y thì lựa chọn thông minh nhất là quần C- string. Mẫu quần này đủ lớn để che chắn vùng nhạy cảm theo dáng chữ C, ôm chặt và không có viền quần nên không sợ nổi cộm kém duyên.

Chọn áo khoác ngoài

Để thêm phần quý phái, sang trọng các mỹ nhân có thể mix áo khoác blazer hay cardigan cùng váy lụa xuống phố. Đây là một sự lựa chọn không mới nhưng chưa khi nào làm các tín đồ thời trang thất vọng. Ngoài ra, nó giúp bạn che chắn an toàn, lên hình lại xinh chảnh miễn chê.

Những chiếc áo khoác ngoài được coi như "bảo bối" bảo vệ nàng khi mặc váy lụa xuống phố.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-su-co-nghiem-trong-tren-song-truyen-hinh-midu-mac-lai-vay-lua-nhung-dep-mi...Nguồn: http://danviet.vn/sau-su-co-nghiem-trong-tren-song-truyen-hinh-midu-mac-lai-vay-lua-nhung-dep-mien-che-502021256105940600.htm