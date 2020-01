Mốt quần bóng lộn từ thời "ông bà anh" được cư dân mạng ưu ái mặc đi diện Tết

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 03:34 AM (GMT+7)

Kiểu quần ống loe bóng đủ màu đang trở thành hot trend đồ diện Tết mới của cư dân mạng.





Những chiếc quần ống loe đủ màu đang gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, một fangape trên Facebook có chia sẻ hình ảnh về chiếc quần ống loe đủ màu được làm bằng chất liệu vải bóng với caption: "Quần mặc đi chơi Tết". Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cũng như bình luận và lượt chia sẻ. Cư dân mạng khá thích thú với kiểu trang phục này, có người bình luận: "mùng 1 mặc quần này đi chúc Tết thì sang chảnh lắm" hay hóm hình nói "quần này che luôn cả giày, đỡ phải mua giày mới",...

Quần ống loe từ thời "ông bà anh"

Nhiêu người cho rằng quần ống loe được các thủy thủ mặc đầu tiên.

Quần ống loe hay còn gọi là quần chuông là kiểu quần có thiết kế rộng từ đầu gối trở xuống loe ra giống như cái chuông. Nhiều nghiên cứu cho rằng, quần ống loe bắt đầu được các thủy thủ mặc từ thế kỷ 19. Một tài liệu được ghi chép vào năm 1813 về trang phục của họ có ghi những thủy thủ đội mũ vành cứng, mặc áo khoác màu xanh và quần ống loe cùng màu. Bước sang những năm 1960 của thế kỷ 20, quần ống loe trở thành mốt được cả nam và nữ ưa chuộng. Chúng thường được may bằng vải denim, loe rộng từ phần bắp chân, cong và có chu vi khoảng 46cm. Thậm chí chúng còn được đưa vào âm nhạc trong ca khúc nổi tiếng "Bell Bottom Blues" của nhóm nhạc Derek and the Dominos.

Những chiếc quần ống loe được cả nam giới và nữ giới yêu thích.

Những chiếc quần ống loe thật sự chiếm lĩnh thời trang vào thập niên 70 với chất liệu đa dạng từ denim, cotton, satin,... Bộ đôi song ca Sonny và Cher đã giúp trang phục này trở nên phổ biến khi thường xuyên diện chúng mỗi khi xuất hiện. Quần ống loe nhanh chóng trở thành biểu tượng phong cách của thập kỷ. Với kiểu dáng dài chùm chân nên khi mặc quần ống loe nhiều người thường chọn những đôi giày có đế thấp nhất là 5cm để ống quần không chạm đất. Bên cạnh đó, quần ống loe còn mang ảnh hưởng của trào lưu Hippie nhằm thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng của giới trẻ.

Sau đó, với sự nổi lên của nhạc rock vào cuối những năm 70, quần ống loe ít thịnh hành hơn. Đến những năm 1979 thì những chiếc quần da bó sát chiếm ưu thế trong làng mốt. Nhưng rồi quần ống loe được hồi sinh khi các ban nhạc như The Stone Roses, Happy Mondays và The Charlatans mặc chúng vào cuối những năm 1989, đầu những năm 1990.

Nhiều ban nhạc chọn quần ống loe làm trang phục biểu diễn.

Mặc quần ống loe vào dịp Tết

Mặc dù có thời điểm quần ống loe bị các phong cách mới lấn át nhưng nó không bị xóa sổ mà ngược lại vẫn tiếp tục đồng hành cùng làng mốt với những thiết kế cách điệu để trở nên hiện đại hơn cùng kiểu kết hợp đồ tân thời. Không nhất thiết phải mặc áo dài hay những bộ váy quen thuộc, quần ống loe là gợi ý trang phục mới mẻ cho bạn trong dịp Tết nguyên đán.

Quần ống loe được cách điệu theo nhiều cách mới mẻ.

Trước hết, bạn hãy chọn một chiếc quần phù hợp với dáng người. Với người có phần thân dưới lớn hơn thân trên bạn nên chọn những chiếc quần có phần ống rộng không nên ôm sát vào đùi. Ngoài ra bạn có thể chọn thiết kế cạp cao để tôn dáng người hơn và ăn gian chiều cao đáng kể. Còn với những bạn may mắn sở hữu vóc dáng đồng hồ cát thì bạn có thể dễ dàng chọn bất cứ loại quần ống loe nào mình muốn.

Trước hết, bạn hãy chọn cho mình một chiếc quần phù hợp với dáng người.

Bạn có thể kết hợp quần ống loe với áo phông, áo trễ vai dù đơn giản nhưng rất thời thượng. Bạn có thể khéo léo chọn những màu sắc của mùa xuân như đỏ, vàng để trang phục mang không khí Tết hơn. Hoặc nếu bạn vẫn muốn chọn những gam màu tối thì có thể tạo điểm nhấn cho trang phục bằng phụ kiện như túi xách, kẹp tóc mang màu sắc tượng trưng cho năm mới.

Bằng cách chọn màu sắc như đỏ, vàng trang phục của bạn sẽ mang không khí Tết hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/mot-quan-bong-lon-tu-thoi-ong-ba-anh-duoc-cu-dan-mang-uu-ai-mac-di-...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/mot-quan-bong-lon-tu-thoi-ong-ba-anh-duoc-cu-dan-mang-uu-ai-mac-di-dien-tet-1051076.html