Minh Hằng khai Xuân với áo tắm khoét hiểm, đánh lạc hướng chân to và ngắn

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 00:38 AM (GMT+7)

Minh Hằng lựa chọn cho chuyến du Xuân đầu năm tại vùng biển nổi tiếng tại Bali.

Minh Hằng khoe phong cách đi biển khá bắt mắt.

Không có thời gian nghỉ Tết vì mải quay phim với dự án web drama do chính cô sản xuất, Minh Hằng đã có chuyến xuất ngoại đầu năm để dành thời gian cho bản thân. Tại Bali, Minh Hằng liên tục cập nhật hình ảnh mặc đồ bơi hay chụp hình tại các không gian khác nhau. Cứ mỗi độ chớm hè, nàng ca sĩ liên tục "đốt mắt" khán giả với hình ảnh đồ bơi sexy và nhiều hơn trong những năm gần đây.

Để tự tin diện những mẫu đồ bơi từ đơn giản tới phức tạp, cầu kỳ, Minh Hằng phải dành rất nhiều thời gian để tập gym/yoga hay tham gia các môn thể thao ngoài trời như chạy bộ, bơi lội... giữ dáng. Trong chuyến đi này, tính sương sương đã thấy Minh Hằng diện 2 bộ đồ bơi với thiết kế phức tạp. Cô chọn đồ bơi liền thân để tôn dáng, đồng thời làm vòng 2 thon nhỏ hơn bởi chất liệu có độ co giãn khá tốt.

Mẫu đồ bơi như chắp vá của Minh Hằng được cô kết hợp tông xuyệt tông với giày màu xanh và quần short khoe chân thon. Một khuyết điểm của thiết kế đồ bơi dạng bất đối xứng như Minh Hằng, bên không có quai áo thường bị trễ xuống do khi tắm, mút bị ngấm nước nên nặng, điều này khiến những bức hình kém đi vài phân hoàn hảo.

Minh Hằng từng chỉ ra khuyết điểm của bản thân là đôi chân to và ngắn, vì thế cô tận dụng những góc chụp nửa người để tập trung phô diễn đường cong cơ thể bên trên. Mẫu đồ bơi với phần ngực được đan xen 2 màu trắng-xanh khá thu hút, tạo cảm giác tươi mát, dễ chịu cho người nhìn.

Tuy nhiên với cơ chế dùng mút ngực độn ngay dưới áo, việc sử dụng vải đồ bơi quá mỏng sẽ khiến miếng mút cộm lên hoặc hiện hình rõ bằng mắt thường. Chi tiết này, khiến nữ ca sĩ mất đi vài điểm sang chảnh với bối cảnh thưởng thức trà chiều tuyệt đẹp.

Mẫu đồ bơi thứ 2 được Minh Hằng chuẩn bị cho chuyến đi có vùng khoét ngay chân ngực tới trên rốn khiêu khích người nhìn. Để chinh phục đẹp mắt mẫu đồ bơi này, bạn phải có vòng eo phẳng không mỡ thừa.

Mẫu đồ bơi này từng được rất nhiều các tín đồ thời trang thế giới mặc trước đó. Với thiết kế màu trắng thường gây cảm giác bất an cho người mặc vì lộ vùng nhạy cảm hay suy nghĩ trắng mong manh. Tuy nhiên, với thiết kế đồ bơi thông thường sẽ được sử dụng 2 lớp vải và vị trí tam giác hay vùng ngực thường được may tới 3 lớp nên bạn hoàn toàn an tâm, tung tẩy mà không sợ sự cố.

Minh Hằng là ca sĩ chăm mặc bikini nhất nhì của làng mỹ nhân Việt, cứ đi biển là lên đồ "sống ảo" check in đủ góc. Cô mặc tất cả các loại bồ bơi dù liền thân hay 2 mảnh. Dù nhiều lần bị cộng đồng mạng bóc phốt chỉnh hình quá đà nhưng không thể phủ nhận body nuột nà của nữ diễn viên. Nếu bạn vòng 1 khiêm tốn như Minh Hằng, có thể sử dụng đồ bơi với độn cup xoài (cup bán nguyệt) để đôn vòng ngực ngồn ngộn. Với con gái, lựa chọn áo tắm là một bí thuật mà bạn hoàn toàn có thể hô biến độ to nhỏ tùy vào từng loại áo.

Giá đồ bơi khá nhiều phân khúc khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng với các thương hiệu may mặc trong nước tới vài triệu đồng/bộ cho thương hiệu thời trang thế giới. Tuy nhiên, sự chênh lệch giá quá nhiều chủ yếu đến từ thương hiệu và chất vải còn phom dáng khá tiệm cận.

