Lan Ngọc, Linh Ka... mê váy "bạch tuộc", có người vấp ngã vì quá vướng víu

Từ cuối năm 2022 đến nay, xu hướng trang phục theo phong cách nàng tiên cá - mermaidcore đang nhận được rất nhiều yêu thích của tín đồ thời trang, nhất là sau khi bộ phim cùng tên của nhà Disney được ra mắt. Không đứng ngoài "dòng chảy" thế giới, tại Việt Nam nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc hay Linh Ka, Diệu Nhi cũng chọn diện những bộ cánh với xu hướng này.

Các cô gái BLACKPINK đồng điệu trên sân khấu với trang phục xu hướng mermaidcore.

Dễ thấy nhất là các bộ cánh theo hơi hướng "bạch tuộc", có các phần vải được cuốn biên, tạo thành bèo rút chạy dài gần chấm gót, kiểu xử lý này không chỉ trông hiện đại, mới mẻ mà còn tạo độ nữ tính, phất phơ trong gió, nhất là khi người mặc di chuyển.

Ninh Dương Lan Ngọc cá tính với mẫu váy "bạch tuộc".

Cô nhận được nhiều lời khen cho hình ảnh cá tính.

Linh Ka ngọt ngào trong mẫu váy tím cực kỳ hút mắt.

Lần khác, cô nàng xinh xắn cùng trang phục bất đối xứng chất liệu ren.

Song kiểu đồ này cũng có một khuyết điểm là do chi tiết trang trí tuy đẹp nhưng lại vướng víu, dễ khiến người mặc gặp sự cố nếu không cẩn thận. Đơn cử như Lâm Châu - học trò Hà Hồ đã vô tình té ngã trên thảm đỏ chương trình The New Mentor vừa qua vì gót giày quấn lấy phần vải.

Học trò Hà Hồ ứng dụng xu hướng "nàng tiên cá" trên thảm đỏ.

Khi di chuyển, cô vô tình bị vấp té.

Song người đẹp nhanh chóng lấy lại tinh thần và hướng đến khu vực chụp hình.

Kiểu "trang phục bạch tuộc" hiện tại được biết đến nhiều nhất là áo và váy ôm được xử lý chi tiết tua vải dài, do đồ đã ấn tượng nên người mặc chỉ cần phối phụ kiện đơn giản, chọn ra một điểm nhấn chính là đủ khiến bạn tỏa sáng trên phố, các phụ kiện ánh bạc, ánh ngọc trai rất hợp với xu hướng này.

Một điều để tránh gặp sự cố như Lâm Châu là hãy điều chỉnh độ dài của các sợi "râu bạch tuộc", tốt nhất là cách sàn đất 15cm, chỉ cần một vài thao tác nhỏ cắt may là có thể sửa được trang phục, tạo độ thoải mái, an tâm khi "lên đồ" xuống phố.

Khánh Linh sang trọng với cách mix đồ tinh tế với váy tua rua.

Dua Lipa cũng gây được nhiều ấn tượng cùng công chúng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]