Khi quần chip bảo hộ không để bảo vệ, bị lợi dụng thành phục trang khêu gợi

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 08:33 AM (GMT+7)

Những tưởng quần bảo vệ là trang phục được lòng phái nữ nhưng hóa ra đây cũng là item gây tranh cãi.

Những chiếc quần bảo vệ hóa ra cũng là trang phục gây tranh cãi.

Quần an toàn bảo vệ phái đẹp

Thời trang phát triển song song cùng cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ, thể hiện sự bứt phá của những cái tôi bị kìm nén. Không còn hình ảnh người phụ nữ trong những chiếc váy dài quá đầu gối, "kín cổng cao tường", họ đã "nổi loạn" với mini dress, bodycon, hot pants. Người phụ nữ tự tin vào bản thân, tách khỏi lề lối cũ, không còn gắn mình với nhà cửa bếp núc mà thoải mái làm những điều mình muốn.

Trang phục ngắn giải thoát phụ nữ khỏi sự gò bó.

Dần dần trang phục ngắn trở nên phổ biến và được đông đảo phái đẹp ưa diện. Tuy nhiên, cũng vì độ ngắn nguy hiểm đó nên không ít người gặp phải sự cố "lộ hàng". Từ đó, những chiếc quần bảo vệ được sử dụng nhiều hơn nhằm che chắn cho các cô gái khỏi tình huống hớ hênh.

Cách đây hơn 1 năm, netizen xứ Hàn đồng loạt lên tiếng phẫn nộ vì stylist để các thành viên Momoland mặc quần và váy ngắn nhưng không có quần bảo hộ khiến họ lúng túng vì lo sợ hớ hênh. Có người nói: "Tôi ước họ được thay outfit. Trông chúng không hề đáng yêu còn bất tiện vô cùng", "Quần short họ mặc thậm chí còn ngắn hơn cả quần bảo hộ nữa. Mọi người có thể tưởng tượng được nó ngắn cỡ nào rồi đấy" .Điều này chứng tỏ, quần bảo hộ thực sự cần thiết để bảo vệ an toàn cho phái đẹp.

Nancy (Momoland) không mặc quần bảo hộ khi biểu diễn.

Quần an toàn là giải pháp giúp phái đẹp tránh "lộ hàng".

Những chiếc quần này chủ yếu được may bẳng vải cotton, co giãn, viền đúc ôm sát để tránh lằn, cộm. Phần chân quần có thể may thêm ren mỏng. Một số loại có còn cạp gen bụng giúp phái đẹp sở hữu vòng eo thon gọn hơn. Màu sắc của quần bảo vệ chủ yếu là màu tối như đen, xám hoặc màu trắng, nude tiệp với da.

Quần bảo hộ cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau.

Thứ phục trang khiêu khích?

Với mục đích bảo vệ phái đẹp khỏi trường hợp kém duyên khi mặc đồ ngắn, dường như quần bảo hộ sẽ không vướng phải tranh cãi nào, nhưng thực chất không phải vậy.

Một số người cho rằng nó vừa gò bó vừa nóng không thoải mái, gây khó chịu cho người mặc. Quần bảo hộ cũng chẳng khác gì chiếc quần nội y tứ giác. Đặc biệt khi di chuyển, quần có xu hướng co lên và trông nó giống y như một chiếc quần nhỏ. Ngoài ra, nhiều người còn khẳng định, quần bảo vệ khiến trang phục của phái đẹp trở nên khiêu khích hơn, nhất là với những chiếc quần được may thêm ren gợi cảm. Thậm chí một số chiếc quần còn được in hình họa tiết, mặc bên trong váy trông vô cùng phản cảm.

Nhiều người cho rằng, quần bảo vệ chỉ là nội y tứ giác.

Cư dân mạng gay gắt hơn thì nhận xét, quần bảo vệ thực chất chỉ là thứ trang phục mang tính bịp bợm nhằm hợp thức hóa việc được phép mặc đồ quá ngắn. Nhất là trong trường hợp các nhóm nhạc K Pop, nhiều nữ thần tượng lên sân khấu với trang phục không thể nào ngắn hơn, thậm chí lộ quần bảo vệ. Nhiều người đặt ra câu hỏi, quần bảo vệ có thật sự cần thiết khi người ta vẫn cố tình khoe nó ra dù nó cần được phải dấu kín.

Lộ quần bảo vệ khiến trang phục trở nên khiêu khích.

Có phải việc mặc quần bảo vệ càng tạo điều kiện cho một số nghệ sĩ diện trang phục phản cảm lên sân khấu.

Trang phục của các thần tương K Pop ngày càng ngắn, lộ toàn bộ quần bảo vệ.

Mặc quần an toàn như thế nào?

Những ý kiến trái chiều trên không phải không có lý do những cũng không thể phủ nhận sự xuất hiện của những chiếc quần bảo vệ đã giúp phái nữ tự tin hơn và hạn chế sự cố kém duyên khi mặc đồ ngắn. Cách tốt nhất để "minh oan" cho thứ phục trang này là bạn cần có sự lựa chọn kỳ càng trong cách ăn mặc.

Không nên mặc trang phục quá ngắn để tránh lộ quần bảo vệ.

Trước hết nên chọn những bộ đồ có độ ngắn vừa phải, đủ để che kín quần bảo hộ, trang phục quá ngắn, mặc như không mặc không phải là gợi cảm mà là phản cảm. Những chiếc quần không ren, không đường viền vừa đơn giản lại tinh tế, không hằn lên trang phục và cũng khiến bạn thoải mái hơn khi mặc chúng. Hay quần in hình cũng không phải sự lựa chọn tốt khi mặc bên trong váy.

Cần lựa chọn trang phục kỹ càng và loại quần bảo vệ phù hợp với trang phục.